Akbabalar Doğu'nun Çukurova'sını mesken tuttu! Önce doğadaki leşleri yiyorlar sonra...
Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen ve birçok yabani hayvanın yaşamasına olanak sunan Iğdır, Türkiye'de nadir görülen akbaba türlerine de ev sahipliği yapıyor. Her yıl bahar aylarında Afrika'dan Iğdır'a göç eden ve doğadaki leşler, kemik parçaları gibi kalıntıları tükettikleri için doğaya yararlı olan akbabalar, yaz aylarını burada geçirdikten sonra sonbaharın sonlarına doğru yeniden Afrika'ya dönüyor.
Kuş bilimi açısından dünyanın önemli noktaları arasında yer alan Iğdır, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünün tamamının meskeni oldu. Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi konumu nedeniyle "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen ve birçok yabani hayvanın yaşamasına olanak sunan Iğdır, Türkiye'de nadir görülen akbaba türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü (DKMP) Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akbabaların doğa için çok faydalı türler olduğunu söyledi.
Türkiye'de yaşayan birçok kuş türünün Iğdır'da bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünün dördü de Iğdır'da mevcut. Bunların en önemlisi ise dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük akbaba türüdür." dedi.
Akbabaların, aradıkları ortamın tüm şartlarının Iğdır'da bulunması sebebiyle bölgeyi tercih ettiğini aktaran Türkoğlu, "Akbabalar, üreme alanı olarak Tuzluca ilçesinin etrafında yeterince besin buluyor. Akbabalar, yaz aylarında ve mart ayının ortalarında Tuzluca'ya gelip burada üredikten sonra sonbaharda Afrika'ya uçarak yaşamlarını sürdürüyor." diye konuştu.