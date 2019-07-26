Akbabalar Doğu'nun Çukurova'sını mesken tuttu! Önce doğadaki leşleri yiyorlar sonra...

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü (DKMP) Mete Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akbabaların doğa için çok faydalı türler olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaşayan birçok kuş türünün Iğdır'da bulunduğunu belirten Türkoğlu, "Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünün dördü de Iğdır'da mevcut. Bunların en önemlisi ise dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük akbaba türüdür." dedi.