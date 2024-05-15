Ailesinden 4 kişiyi katleden polis memuru Adem Ergüner'in olay günü ağabeyine attığı mesaj ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

1 Olay, 27 Ocak 2023'te saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana geldi. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre; Bingöl'deyken 175 bin liraya sattığı aracının parasını, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapmasını istedi.

2 (Fotoğrafta polis memuru Adem Ergüner) Ancak evin yapılmadığını gören Adem Ergüner, ağabeyinden parayı geri istedi. Paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğu ile eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi.