Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçak su kullanımıyla ilgili bir süre önce soruşturma başlattığı belirtildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce başlattığı; 33 yıldır yaşanan kaçak su kullanımıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, şelalenin kaynağından kullanılan kaçak su ile ilgili olarak, "Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak ve vadide kuraklık yaşanacak" dedi.
SU SAYAÇLARI BİLE YOK
Kelebekler Vadisi'ndeki suyun azalmasının nedeninin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahallelinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip, kaynaktan su almaya başladı.