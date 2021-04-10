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Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçak su kullanımıyla ilgili bir süre önce soruşturma başlattığı belirtildi.

10.04.2021 14:07 - Son Güncelleme: 10.04.2021 14:07
Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce başlattığı; 33 yıldır yaşanan kaçak su kullanımıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, şelalenin kaynağından kullanılan kaçak su ile ilgili olarak, "Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak ve vadide kuraklık yaşanacak" dedi.

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Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor.

Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkiindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Yapılan incelemeler sonunda da kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölümde çok sayıda irili ufaklı kaçak borular olduğu belirlendi.

Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Olayın ortaya çıkmasının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Mart'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma suyun kaynağına gelerek fotoğraf ve görüntüler çekerek inceleme yaptı. Soruşturmanın devamında kaçak su kullananların tespit edilip, ifadeleri alınacağı bildirildi.

Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

SU SAYAÇLARI BİLE YOK
Kelebekler Vadisi'ndeki suyun azalmasının nedeninin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahallelinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip, kaynaktan su almaya başladı.