Adeta cennetten bir köşe! Kelebekler Vadisi'ni besleyen şelaleyi kurutan işletmelerin kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce başlattığı; 33 yıldır yaşanan kaçak su kullanımıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Kelebekler Vadisi'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, şelalenin kaynağından kullanılan kaçak su ile ilgili olarak, "Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak ve vadide kuraklık yaşanacak" dedi.