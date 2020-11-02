Adanalı tespihçiler, katalinden yapılan çatal, bıçak ve kaşıkları tespihe dönüştürüyor

Çakmak, tıraş malzemesinin sapı, çatal, bıçak sapları olarak kullanılmış. Avrupa bu katalin maddesini günlük hayatta kullandığı malzemelerin ham maddesi olarak kullanmış. Biz bu objeleri yurt içi ve yurt dışından ve eski evlerden bulduk ve topladık. Özellikle çatal bıçak takımlarına talepler orta derecede. Bu ürünleri genellikle eski eşya meraklıları, antikacılar alıyor. Biz tespihçiler olarak bu malzemeleri tespih yapımında kullanıyoruz. Ama bir antikacıya gittiğinizde bu malzemeler antika obje olarak satılıyor. Çatal bıçak takımlarını insanlar günlük kullanım için alabiliyorlar. Ya da evlerindeki vitrine süs eşyası olarak alıyorlar" dedi.