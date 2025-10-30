takvim-logo

Adana'da şok görüntü: Küçük çocuğu bileğinden tutup yere fırlattı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Seyhan ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bilinmeyen nedenle tartıştığı 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı.

Adana'da küçük çocuğa şiddet kamerada! Şüpheli aranıyor

BİLEĞİNDEN TUTUP FIRLATTI

Takip eden kişi yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yerde hareketsiz kalan çocuk ağlamaya başlarken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.