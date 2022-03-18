Adana Kozan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı...
Son dakika haberleri... Adana'nın Kozan ilçesinde virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan ve Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Şarampole devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
18.03.2022 22:20 - Son Güncelleme: 18.03.2022 22:49
Adana'nın kozan ilçesinde virajı alamayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Kadirli-Ankara seferini gerçekleştiren ve içinde 21 yolcunun bulunduğu 01 AS 888 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre sürücünün ters şeritten girdiği yan yolda virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi.