Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

25.07.2019 16:31 - Son Güncelleme: 25.07.2019 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





