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Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesidir. 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

25.07.2019 16:31 - Son Güncelleme: 25.07.2019 16:31
Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi olan Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı Devleti topraklarına birçok hizmette bulunmuş olan II. Abdülhamid, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Sultan II. Abdülhamid'in gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı işte böyle değiştirmiş...

Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı gün yüzüne çıktı! Yıllar Sultan II. Abdülhamid Han'ı böyle değiştirmiş...

II. Abdülhamid

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