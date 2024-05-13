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ABD'li müdür İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD'ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar

ABD Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini, bin 500'e yakın akrep ve tarantulayı ABD'ye kaçırmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. ABD'li müdürün kaçırmaya çalıştığı hayvan türlerinin DNA bilgilerinin kopyalanarak ilaç yapımında kullanıldığı öğrenildi. Yapılan araştırmalara göre akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor. Öte yandan ABD'li müdür ifadesinde "Sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım" dedi.

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Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 12:14 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 16:46
ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar 1

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500'e yakın tarantula ve akrep ele geçirildi.

ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar 2

Endemik türleri bavula yerleştirip ABD'ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

ABD’li müdür İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı! Binlercesini ABD’ye kaçıracaktı! Litresi 10 milyon dolar 3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, çarpıcı bir operasyona imza attı.

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