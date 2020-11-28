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ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü! Herkes öldüklerini düşünüyor ama...

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Fotoğraf icat edildikten sonra farklı kültürler dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşındı. 19. YY'da Batı'da en çok merak edilen ülkelerden biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Fotoğrafçıların Osmanlı payitahtı İstanbul'da çektiği fotoğraflar Avrupa başta olmak üzere ABD'de yoğun ilgi gördü. Günümüzde arşivinde Osmanlı'ya dair fotoğraf bulunduran kütüphanelerden biri de ABD'deki New York Kütüphanesi. Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphane'sinde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor. Fotoğrafların arasında ise 1923 yılında İstanbul'da çekilen bir fotoğraf dikkat çekiyor. İşte New York Kütüphanesi'nden çok şaşıracağınız Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul fotoğrafları...

28.11.2020 20:12 - Son Güncelleme: 29.11.2020 01:02
Yıllar sonra ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları! Herkes öldüklerini düşünüyor ama... Çok şaşıracaksınız...

Arşivinde 200 binden fazla eski dönemlere ait görsellerin yer aldığı New York Kütüphane'sinde Osmanlı'ya dair yüzlerce eser bulunuyor.

Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken

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Yıllar sonra ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları! Herkes öldüklerini düşünüyor ama... Çok şaşıracaksınız...

1870 yılı top arabasını hazırlarken

Yıllar sonra ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları! Herkes öldüklerini düşünüyor ama... Çok şaşıracaksınız...

Aralarında İstanbul'un eski yıllara ait fotoğrafların yanı sıra bazı Osmanlı padişahının hiç bilinmeyen resimleri yer alıyor.

Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının Türk hizmetine geçişi

Yıllar sonra ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları! Herkes öldüklerini düşünüyor ama... Çok şaşıracaksınız...

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi

Yıllar sonra ABD arşivinden çıkan Osmanlı ve İstanbul fotoğrafları! Herkes öldüklerini düşünüyor ama... Çok şaşıracaksınız...

Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir portresi

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