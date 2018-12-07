AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

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Filistin direnişinin sembolü genç

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplandı. Bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde ise sapan olan Filistinli Aid Ebu Amr'ın fotoğrafı direnişin sembollerinden oldu.

Mustafa Hassona