'AA yılın fotoğrafları'na aday fotoğraflar

AA yılın fotoğrafı adayları belli oldu! İşte o fotoğraflar ve hikayeleri...

7 Aralık 2018 Cuma, 18:16:37 Güncelleme: 18:21:45
AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

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Filistin direnişinin sembolü genç

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplandı. Bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde ise sapan olan Filistinli Aid Ebu Amr'ın fotoğrafı direnişin sembollerinden oldu.

Mustafa Hassona

AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapıldı.

Emrah Yorulmaz

AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

Suriye'nin çocukları

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuk, sahra hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.

Khaled Akasha

AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin, üniversitenin öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, İsrail güçlerince şiddet uygulanarak engellendi.

Issam Rimawi

AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

Gaz bombası ağzına girdi

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırına akın etti. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında attığı gaz bombalarından biri, Heysem Ebu Seble isimli Filistinlinin ağzına girerek yaralanmasına neden oldu.

Ashraf Amra

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