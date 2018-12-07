AA yılın fotoğraflarına aday fotoğraflar

'AA yılın fotoğrafları'na aday fotoğraflar
AA yılın fotoğrafı adayları belli oldu! İşte o fotoğraflar ve hikayeleri...
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Filistin direnişinin sembolü genç
Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplandı. Bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde ise sapan olan Filistinli Aid Ebu Amr'ın fotoğrafı direnişin sembollerinden oldu.
Mustafa Hassona
İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet
Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin, üniversitenin öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı. Yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, İsrail güçlerince şiddet uygulanarak engellendi.
Issam Rimawi
Gaz bombası ağzına girdi
Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırına akın etti. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında attığı gaz bombalarından biri, Heysem Ebu Seble isimli Filistinlinin ağzına girerek yaralanmasına neden oldu.
Ashraf Amra