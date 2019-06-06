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A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'de perşembe indirimleri belli oldu. A101 kataloğunda 6 Haziran'da raflarda yer alacak yıldız fırsat HI-Level Led TV dikkat çekti. HI-Level Led TV'nin yanı sıra Casper Via A3 cep telefonu da yıldız ürün olarak A101 kataloğunda yer aldı. A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak en büyük fırsatlardan biri de termoslu masa seti oldu. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...

06.06.2019 14:15 - Son Güncelleme: 06.06.2019 14:19
A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

A101 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Uzun süredir birçok kişinin beklediği termoslu masa ve tabure seti 199.95 TL'den satışa çıkarılacak. Sınırlı sayıda gelecek ürüne ilginin büyük olması bekleniyor.

TERMOSLU MASA VE TABURE SETİ ÖZELLİKLERİ

45 L termos
12-24 saat muhafaza
2 tabure
Tekerlekli kolay taşıma

A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

FANTOM ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE ÖZELLİKLERİ

3 yıl garanti

Torbasız

850 W

A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile yine bir HI-Level Led TV fırsatı sunuldu. Uygun fiyatı ile her keseye hitap eden HI-Level Led TV Vestel garantili ve kredi kartına taksit seçenekleri bulunuyor. İşte HI-Level Led TV'nin özellikleri...

HI-LEVEL LED TV ÖZELLİKLERİ

1 scart girişi

Dahili uydu

Asma aparatı

1 USB girişi

A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak bir diğer fırsat da Casper Via A3 cep telefonu oldu. A101 raflarında genellikle satışa çıkarılan cep telefonu Honor serisi oluyordu. Bu kez cep telefonu olarak Casper tercih edildi. İşte Casper Via A3 cep telefonu özellikleri...

4 GB Ram
64 GB dahili hafıza
6.2 Full HD ekran
8 Çekirdek 1.8 GHZ
Android 8.1 oreo işletim sistemi
5MP çift ön kamera
16 MP arka kamera
Yüz tanıma
Parmak okuyucu
3400 Mah batarya
A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

ARZUM TOST MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

1800 W
4 adet tost yapma imkanı
Yiyecek kalınlığına göre 180 derece açılabilen üst gövde
Çıkarılabilen bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz hazne
3 kademeli ısı ayarı
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