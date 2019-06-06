A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?
A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'de perşembe indirimleri belli oldu. A101 kataloğunda 6 Haziran'da raflarda yer alacak yıldız fırsat HI-Level Led TV dikkat çekti. HI-Level Led TV'nin yanı sıra Casper Via A3 cep telefonu da yıldız ürün olarak A101 kataloğunda yer aldı. A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak en büyük fırsatlardan biri de termoslu masa seti oldu. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler...
A101 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Uzun süredir birçok kişinin beklediği termoslu masa ve tabure seti 199.95 TL'den satışa çıkarılacak. Sınırlı sayıda gelecek ürüne ilginin büyük olması bekleniyor.
TERMOSLU MASA VE TABURE SETİ ÖZELLİKLERİ
45 L termos
12-24 saat muhafaza
2 tabure
Tekerlekli kolay taşıma
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile yine bir HI-Level Led TV fırsatı sunuldu. Uygun fiyatı ile her keseye hitap eden HI-Level Led TV Vestel garantili ve kredi kartına taksit seçenekleri bulunuyor. İşte HI-Level Led TV'nin özellikleri...
HI-LEVEL LED TV ÖZELLİKLERİ
1 scart girişi
Dahili uydu
Asma aparatı
1 USB girişi
A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak bir diğer fırsat da Casper Via A3 cep telefonu oldu. A101 raflarında genellikle satışa çıkarılan cep telefonu Honor serisi oluyordu. Bu kez cep telefonu olarak Casper tercih edildi. İşte Casper Via A3 cep telefonu özellikleri...