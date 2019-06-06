A101 6 Haziran 2019 kataloğu sürprizlerle dolu! A101'de bayram fırsatlı ürünler hangileri?

A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Haziran ile raflarda yer alacak bir diğer fırsat da Casper Via A3 cep telefonu oldu. A101 raflarında genellikle satışa çıkarılan cep telefonu Honor serisi oluyordu. Bu kez cep telefonu olarak Casper tercih edildi. İşte Casper Via A3 cep telefonu özellikleri...

4 GB Ram

64 GB dahili hafıza

6.2 Full HD ekran

8 Çekirdek 1.8 GHZ

Android 8.1 oreo işletim sistemi

5MP çift ön kamera

16 MP arka kamera

Yüz tanıma

Parmak okuyucu

3400 Mah batarya