A101 30 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler burada!

30 Mayıs A101 aktüel ürünler için geri sayım başladı. Perşembe günü itibarıyla satışa çıkacak olan aktüel ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda hangi ürünlerin indirimli olacağı müşteriler tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...