A101 30 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sürpriz ürünler burada!
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 30 Mayıs'ta satışa çıkacak aktüel ürünler bilgisini haberimizde derledik. Birçok ürüne bu katalogda yer veren A101'in 30 Mayıs kataloğu yine dolu dolu. Teknoloji, deniz ve plaj ürünleri, bakım ürünleri, halı çeşitleri ile temizlik ve gıda ürünleri perşembe günü raflarda yerini alacak. Peki, bu hafta A101'de neler var? İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
30 Mayıs A101 aktüel ürünler için geri sayım başladı. Perşembe günü itibarıyla satışa çıkacak olan aktüel ürünler listesinde birçok ürün yer alıyor. Sürpriz ürünlerin yer aldığı katalogda hangi ürünlerin indirimli olacağı müşteriler tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
GoSmart 10000 mAh Powerbank
* Çift USB port 39,95 TL
HI-LEVEL 64 GV Smart USB Bellek
* OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantili 39,95 TL
Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör
* BT kablosuz bağlantı
* Müzik çalar
* TF kart ve USB girişi
* 3,5 mm kulaklık girişi
* Şarj edilebilir
49,95 TL