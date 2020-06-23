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81 ilin nüfusuna hiç böyle baktınız mı? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...

Türkiye'de en çok göç alan ilin İstanbul olduğu herkes tarafından biliniyor. Yapılan araştırmalara göre, Marmara Bölgesi göç alma konusunda zirvedeki yerini koruyor. Diğer bölgelerden gelen göçlerle son yıllarda Marmara ve Ege bölgelerinin nüfusunda ciddi bir artış yaşandı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmayla, memleketlerin gerçek nüfusları ortaya çıktı.

23.06.2020 06:27 - Son Güncelleme: 23.06.2020 06:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





