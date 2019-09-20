80'lere damga vurmuş bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?
80'lere damga vurmuş bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye belli bir yaşa gelmiş insanlar tarafından hemen hatırlanacaktır. İlk kez 1987 yılında yayınlanmaya başlayan Uzaylı Zekiye'nin üzerinden tam tamına 32 yıl geçmiş... 1990 yılına kadar yayınlanan efsane dizi; yayınlandığı yıllarda 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken, bir sonraki bölümünü merakla beklediği bir yapımdı. Kaliteli olmaktan çok çok uzakta olsa da dizi Türkiye televizyon tarihinin ilk komediyle harmanlanmış bilim kurgu dizisiydi. Bu bağlamda Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...
Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı. Aşklı meşkli, entrikalı, dalavereli bir yapım değil 80'lerde tüm dünyada altın çağını yaşayan bilim kurgunun bağrından kopup gelen bir diziydi. Dönemi için bile ultra amatörce sayılan görsel efektler aslında pek çoğumuzun umurunda bile değildi!
Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakterine, Seden Kızıltunç can vermişti. Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu. Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.