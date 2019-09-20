80'lere damga vurmuş bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

80'lere damga vurmuş bilim kurgu dizisi Uzaylı Zekiye belli bir yaşa gelmiş insanlar tarafından hemen hatırlanacaktır. İlk kez 1987 yılında yayınlanmaya başlayan Uzaylı Zekiye'nin üzerinden tam tamına 32 yıl geçmiş... 1990 yılına kadar yayınlanan efsane dizi; yayınlandığı yıllarda 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken, bir sonraki bölümünü merakla beklediği bir yapımdı. Kaliteli olmaktan çok çok uzakta olsa da dizi Türkiye televizyon tarihinin ilk komediyle harmanlanmış bilim kurgu dizisiydi. Bu bağlamda Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

20.09.2019 12:43 - Son Güncelleme: 20.09.2019 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





