8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 milyonluk ikramiye devretti
Yedi haftadır devreden Süper Loto'da haftanın sonuçları birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Geçen haftadan bu haftaya 20 milyon 725 bin 541 TL ikramiye devretmişti. Bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşların merakla beklediği 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları...
08.08.2019 21:14
- Son Güncelleme: 09.08.2019 02:05
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