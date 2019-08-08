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8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 milyonluk ikramiye devretti

Yedi haftadır devreden Süper Loto'da haftanın sonuçları birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Geçen haftadan bu haftaya 20 milyon 725 bin 541 TL ikramiye devretmişti. Bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşların merakla beklediği 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları...

08.08.2019 21:14 - Son Güncelleme: 09.08.2019 02:05
8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

Milli Piyango İdaresi'nin perşembe günü çekilişini gerçekleştirdiği Süper Loto 7. haftadır devrediyor.

8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

Geçen haftadan bu haftaya devreden ikramiye tutarı ise 20 milyon 725 bin 541 TL lira oldu.

8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

Süper Loto oynayanların heyecanla beklediği 8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları....

8 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte haftanın şanslı numaraları...

SÜPER LOTO SONUCU

1 - 8 - 10 - 29 - 44 - 54

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