7 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi ARIZA VE TAMİR SAATLERİ! Polatlı, Etimesgut, Beypazarı Çankaya kesinti listesi...

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 6 Ekim 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Başkent genelinde geniş çaplı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti bazı ilçelerde 7- 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt olarak ASKİ, bazı ilçelerde kesintilerin akşam saatlerinde sona ereceğini, bazı bölgelerde ise 24 ila 48 saat arasında sürebileceğini açıkladı. İşte mahalle mahalle kesinti bilgileri...

ÇANKAYA

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 15:35

  • Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

  • Etkilenen Yerler: Dodurga, Çayyolu (bir kısmı), Ahmet Taner Kışlalı, Yaşamkent, Konutkent, Alacaatlı, Koru, İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak Mahalleleri

ALTINDAĞ

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 13:00 – 14:00

  • Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55

  • Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj Mahalleleri

MAMAK

  • Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 – 17:00

  • Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 – 23:55

  • Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapıldı ve şebekeye verildi. Ancak hatların dolması zaman alacağı için Mamak genelinde belirtilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanacak.

  • Etkilenen Yerler: Mamak ilçesi geneli

KAZAN

  • Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 – 09:10

  • Tamir Tarihi: 7 Ekim 2025 – 23:00

  • Detay: Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle depolardaki su seviyesinin düşmesi sonucu bazı mahallelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü görülebilecek.

  • Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi

PURSAKLAR

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00

  • Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55

  • Etkilenen Yerler: Mimar Sinan, Fatih, Tevfik İleri, Merkez, Yunus Emre, Ayyıldız Mahalleleri

GÖLBAŞI

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 12:00

  • Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00

  • Etkilenen Yerler: Ahıboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Öğrencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yalınç, Yurtbey Mahallesi ve Bahçeli Evler'in bir kısmı

POLATLI

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 21:00

  • Tamir Tarihi: 7.10.2025 10:00

  • Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Esentepe Mahallesi'nin bir kısmı

ETİMESGUT

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 18:40

  • Tamir Tarihi: 7.10.2025 09:00

  • Etkilenen Yerler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun, Şehit Ali, Erler, Fatih Sultan, Alsancak (bir kısmı), Süvari (bir kısmı), 30 Ağustos (bir kısmı)

BEYPAZARI

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 22:00

  • Tamir Tarihi: 7.10.2025 06:30

  • Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi geneli, İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer Mahalleleri ve Ayvaşık'ın bir kısmı

ELMADAĞ

  • Arıza Tarihi: 6.10.2025 00:10

  • Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

  • Etkilenen Yerler: Hasanoğlan Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik Mahalleleri

KEÇİÖREN

  • Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00

  • Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

  • Etkilenen Yerler: Keçiören ilçesi geneli

