7 Ekim ASKİ Ankara su kesintisi ARIZA VE TAMİR SAATLERİ! Polatlı, Etimesgut, Beypazarı Çankaya kesinti listesi... Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 6 Ekim 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Başkent genelinde geniş çaplı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesinti bazı ilçelerde 7- 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 23:32







Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt olarak ASKİ, bazı ilçelerde kesintilerin akşam saatlerinde sona ereceğini, bazı bölgelerde ise 24 ila 48 saat arasında sürebileceğini açıkladı. İşte mahalle mahalle kesinti bilgileri...

ÇANKAYA Arıza Tarihi: 6.10.2025 15:35

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

Etkilenen Yerler: Dodurga, Çayyolu (bir kısmı), Ahmet Taner Kışlalı, Yaşamkent, Konutkent, Alacaatlı, Koru, İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak Mahalleleri

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 6.10.2025 13:00 – 14:00

Tamir Tarihi: 8.10.2025 23:55

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe ve Baraj Mahalleleri

MAMAK Arıza Tarihi: 6 Ekim 2025 – 17:00

Tamir Tarihi: 8 Ekim 2025 – 23:55

Detay: Ankara'nın su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Kesikköprü hattında meydana gelen arızalar nedeniyle yeni hat imalatı yapıldı ve şebekeye verildi. Ancak hatların dolması zaman alacağı için Mamak genelinde belirtilen saatler arasında su kesintisi veya basınç düşüklüğü yaşanacak.

Etkilenen Yerler: Mamak ilçesi geneli