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6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe indirimlerini merak eden A101 müşterileri, güncel kataloğu araştırmaya başladı. 6 Haziran tarihli aktüel ürünler katlaoğunun yayınlanması ile birlikte "Bu hafta A101'de neler var" sorusu yanıt buldu. Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 6 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

03.06.2019 14:56 - Son Güncelleme: 03.06.2019 14:56
6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, cep telefonu, mobilya, valiz çeşitleri, züccaciye ürünleri, elektronik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. A101 müşterilerinin heyecanla beklediği kataloğu haberimizde derledik. Bu katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 6 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)

Teknik Özellikler

Ambilight Yok

Curved (Kavisli) Hayır

Çözünürlük (Piksel) 1280 x 720

Çözünürlük HD

Dahili Uydu Alıcı Var

Ekran Ebatı 39 inç / 98 cm

Ekran Formatı 16:09

Garanti Tipi Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları USB

Görüntü Tarama Hızı 200

Görüntü Teknolojisi LED

HDMI Girişleri 1

Model Yılı 2018

Scart 1

Ses Çıkışı 2X8 W

Smart TV Yok

Teslimatta Kurulum Yok

Wi-Fi Yok

Garanti Süresi (Ay) 24

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)

6.2" Full HD+ ekran

19:9 ekran gövde oranı

8 çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 işlemci

4 GB RAM

64 GB Dahili Hafıza

Android 8.1 işletim sistemi

12 MP Sony IMX486 + 5 MP çift arka kamera

16 MP ön kamera

Yüz tanıma

Parmak izi okuyucu

3400 mAh batarya

Yapay Zekâ Teknolojisi

2 Yıl Casper Türkiye Garantisi

Üretim Yeri: Çin

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)

3 Kapılı Gardırop

279,95 TL

6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)

Çalışma Maası 69,95 TL

Ürün ölçüleri: 72x75x44 cm
Üretim Yeri: Türkiye

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