6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta A101'de neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe indirimlerini merak eden A101 müşterileri, güncel kataloğu araştırmaya başladı. 6 Haziran tarihli aktüel ürünler katlaoğunun yayınlanması ile birlikte "Bu hafta A101'de neler var" sorusu yanıt buldu. Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 6 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
6 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Televizyon, cep telefonu, mobilya, valiz çeşitleri, züccaciye ürünleri, elektronik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. A101 müşterilerinin heyecanla beklediği kataloğu haberimizde derledik. Bu katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 6 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)
Teknik Özellikler
Ambilight Yok
Curved (Kavisli) Hayır
Çözünürlük (Piksel) 1280 x 720
Çözünürlük HD
Dahili Uydu Alıcı Var
Ekran Ebatı 39 inç / 98 cm
Ekran Formatı 16:09
Garanti Tipi Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları USB
Görüntü Tarama Hızı 200
Görüntü Teknolojisi LED
HDMI Girişleri 1
Model Yılı 2018
Scart 1
Ses Çıkışı 2X8 W
Smart TV Yok
Teslimatta Kurulum Yok
Wi-Fi Yok
Garanti Süresi (Ay) 24
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (6 HAZİRAN 2019)
6.2" Full HD+ ekran
19:9 ekran gövde oranı
8 çekirdekli 1.8 GHz ARM Cortex-A53 işlemci
4 GB RAM
64 GB Dahili Hafıza
Android 8.1 işletim sistemi
12 MP Sony IMX486 + 5 MP çift arka kamera
16 MP ön kamera
Yüz tanıma
Parmak izi okuyucu
3400 mAh batarya
Yapay Zekâ Teknolojisi
2 Yıl Casper Türkiye Garantisi
Üretim Yeri: Çin