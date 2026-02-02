PODCAST CANLI YAYIN

52 yıl sonra yeniden: İnsanlık 2026 Şubat'ta ay yoluna çıkıyor, 6 gezegen aynı hizada diziliyor

NASA, 1972'den bu yana ilk kez insanlı bir aracı Ay yörüngesine gönderecek olan Artemis II görevini en erken 8 Şubat 2026 tarihinde başlatmaya hazırlanıyor. Ayın sonunda, 28 Şubat akşamı ise Jüpiter, Venüs, Satürn ve Merkür dahil 6 gezegenin gökyüzünde bir inci kolye gibi dizileceği nadir bir kozmik hizalanma yaşanacak.

NASA'nın Ay'a dönüş bileti olan Artemis II mürettebatı Şubat başında yola çıkarken, gökyüzünde 17 Şubat'ta "Ateş Çemberi" tutulması yaşanacak. Ayın son büyük olayı ise 28 Şubat'ta Jüpiter, Venüs, Satürn, Merkür, Uranüs ve Neptün'ün aynı hizada dizileceği nadir bir 6 gezegen buluşması olacak.

👨‍🚀 İNSANLIK YENİDEN AY YOLCUSU: ARTEMİS II

Şubat ayının başında, uzay keşif tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. NASA'nın planlamasına göre, en erken 8 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen Artemis II görevi, insanlığın Ay'a dönüşü için en kritik virajlardan biri.

  • 📍 Fırlatma Yeri: Kennedy Uzay Merkezi, Florida.

  • 👥 Mürettebat: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen.

  • 🛰️ Görev İçeriği: Orion uzay aracı ile Ay çevresinde 10 gün sürecek insanlı bir test uçuşu yapılacak. Bu, Apollo 17'den (1972) bu yana Ay yakınlarına gönderilen ilk insanlı araç olacak.

☀️ GÖKYÜZÜNDE "ATEŞ ÇEMBERİ" ŞÖLENİ

Ayın ortasında, 17 Şubat 2026 tarihinde yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek. Bu bir Halkalı Güneş Tutulması olduğu için Ay, Güneş diskini tamamen kapatmayacak ve kenarlarda parlak bir halka bırakacak.

  • 🌍 Nereden İzlenecek: "Ateş Çemberi" tam olarak yalnızca Antarktika ve Güney Okyanusu üzerinden görülebilecek.

  • 🌒 Kısmi Gözlem: Arjantin, Şili'nin güney ucu, Güney Afrika, Madagaskar ve Mozambik'te tutulma kısmi olarak izlenebilecek.

  • 🔭 Önemli Not: Türkiye'den izlenemeyecek olan bu olayı takip etmek için özel filtreli güneş gözlükleri şart.

🪐 FİNALDE BÜYÜK BULUŞMA: 6 GEZEGEN BİR ARADA

Şubat ayının kapanışı, kelimenin tam anlamıyla bir "yıldızlar geçidi" ile yapılacak. 28 Şubat 2026 akşamı, gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkunda nadir bir Gezegen Dizilimi yaşanacak.

GezegenGözlem DurumuKonum
VenüsEn parlak nesne, çıplak gözle net görülür.Batı / Güneybatı
JüpiterÇok parlak, Ay'ın yakınında olacak.Güneydoğu
SatürnOrta parlaklıkta, çıplak gözle görülebilir.Batı
MerkürUfka yakın, seçilmesi biraz zor olabilir.Batı
UranüsSönük, dürbün veya teleskop gerektirir.Güneybatı (Yüksekte)
NeptünÇok sönük, sadece teleskopla görülebilir.Batı
NASA (Watch the Skies), Kennedy Space Center, EarthSky ve Time and Date verileri temel alınarak hazırlanmıştır.

BURÇLAR BU OLAYLARDAN ETKİLENECEK Mİ?

Şubat 2026'daki bu devasa gökyüzü olayları, astroloji dünyasında "büyük bir döngünün kırılması" olarak yorumlanıyor. Özellikle dünyaca ünlü astrolog Susan Miller (Astrology Zone), bu tür nadir gezegen dizilimlerinin ve güneş tutulmalarının toplumsal değişimleri tetiklediğini vurguluyor. Miller,Şubat ayındaki nadir hizalanmaların etkilerini, kendi resmi platformu olan Astrology Zone üzerinden yayınladığı "2026 Yıllık Büyük Tahminler" raporunda paylaştı.

♈ Koç ve Yükselen Koç

Artemis II'nin başlattığı "öncü" enerji sizi kariyerde atağa kaldırıyor. 17 Şubat tutulması, bilinçaltınızdaki korkuları temizleyerek 28 Şubat'taki 6 gezegen dizilimiyle size büyük bir sosyal çevre değişimi vaat ediyor.

♉ Boğa ve Yükselen Boğa

Gezegen dizilimi kariyer evinizde parlıyor. Susan Miller, Boğa burçları için Şubat sonunun beklenmedik bir terfi veya sektör değişikliği anlamına gelebileceğini belirtiyor. Gelecek planlarınız tamamen güncelleniyor.

♊ İkizler ve Yükselen İkizler

17 Şubat'taki Ateş Çemberi, uzak yolculuklar ve eğitim konularında kadersel bir kapı açıyor. 6 gezegenin hizalanması ise size yeni bir hayat felsefesi ve uluslararası fırsatlar getirebilir.

♋ Yengeç ve Yükselen Yengeç

Finansal krizleri çözme zamanı. 6 gezegenin Balık ve Kova hattındaki dizilimi, ortaklı kazançlar ve miras konularında tıkanıklıkları açacak. Duygusal derinliğiniz artıyor.

♌ Aslan ve Yükselen Aslan

Susan Miller'a göre Şubat ayı sizin için tamamen "ilişkiler" demek. 17 Şubat tutulması, mevcut ilişkilerinizde "tamam mı devam mı" kararını verdirirken, gezegen dizilimi yeni bir ortaklığın kapısını aralıyor.

♍ Başak ve Yükselen Başak

Sağlık ve iş düzeninizde devrim yapıyorsunuz. Artemis II'nin fırlatılış enerjisiyle yeni bir rutin kurarken, 6 gezegen dizilimi günlük hayatınızdaki kaosu sonlandırıp sizi daha disiplinli bir sürece sokacak.

♎ Terazi ve Yükselen Terazi

Aşk ve yaratıcılık evinizde büyük bir patlama yaşanacak. Şubat ayındaki tutulma, kalbi boş olan Teraziler için kadersel bir karşılaşma, sanatla uğraşanlar için ise dünya çapında bir başarı getirebilir.

♏ Akrep ve Yükselen Akrep

Ev ve aile hayatınızda 52 yıllık bir döngünün kapanışını hissedebilirsiniz. Gezegen dizilimi gayrimenkul alımı veya taşınma gibi konuları önünüze getirecek. Köklerinizle barışıyorsunuz.

♐ Yay ve Yükselen Yay

İletişim ağınızda devasa bir genişleme var. Susan Miller, Yay burçlarının bu dönemde yeni anlaşmalar imzalayacağını öngörüyor. 17 Şubat tutulması kardeşler ve yakın çevreyle olan bağlarınızı test edebilir.

♑ Oğlak ve Yükselen Oğlak

Maddi kaynaklarınızda büyük bir değişim başlıyor. 6 gezegen dizilimi para evinizde gerçekleşirken, yeteneklerinizi kazanca dönüştürme fırsatı bulacaksınız. Yatırım yapmak için kadersel bir dönem.

♒ Kova ve Yükselen Kova

Ayın yıldızı sizsiniz. Gezegenlerin çoğu burcunuzda veya komşu burcunuzda hizalanıyor. Hayatınızı sil baştan kuruyorsunuz. Susan Miller, Kovaların bu Şubat ayında kişisel özgürlüklerini ilan edeceğini söylüyor.

♓ Balık ve Yükselen Balık

17 Şubat tutulması iç dünyanızda büyük bir aydınlanma yaşatacak. Gizli kalan her şey açığa çıkıyor. 6 gezegenin dizilimi size manevi bir güç vererek hayatınızdaki "fazlalıklardan" kurtulmanızı sağlayacak.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.