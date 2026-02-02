52 yıl sonra yeniden: İnsanlık 2026 Şubat'ta ay yoluna çıkıyor, 6 gezegen aynı hizada diziliyor

♍ Başak ve Yükselen Başak

Sağlık ve iş düzeninizde devrim yapıyorsunuz. Artemis II'nin fırlatılış enerjisiyle yeni bir rutin kurarken, 6 gezegen dizilimi günlük hayatınızdaki kaosu sonlandırıp sizi daha disiplinli bir sürece sokacak.

♎ Terazi ve Yükselen Terazi

Aşk ve yaratıcılık evinizde büyük bir patlama yaşanacak. Şubat ayındaki tutulma, kalbi boş olan Teraziler için kadersel bir karşılaşma, sanatla uğraşanlar için ise dünya çapında bir başarı getirebilir.