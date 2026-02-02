52 yıl sonra yeniden: İnsanlık 2026 Şubat'ta ay yoluna çıkıyor, 6 gezegen aynı hizada diziliyor

🪐 FİNALDE BÜYÜK BULUŞMA: 6 GEZEGEN BİR ARADA
Şubat ayının kapanışı, kelimenin tam anlamıyla bir "yıldızlar geçidi" ile yapılacak. 28 Şubat 2026 akşamı, gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkunda nadir bir Gezegen Dizilimi yaşanacak.
|Gezegen
|Gözlem Durumu
|Konum
|Venüs
|En parlak nesne, çıplak gözle net görülür.
|Batı / Güneybatı
|Jüpiter
|Çok parlak, Ay'ın yakınında olacak.
|Güneydoğu
|Satürn
|Orta parlaklıkta, çıplak gözle görülebilir.
|Batı
|Merkür
|Ufka yakın, seçilmesi biraz zor olabilir.
|Batı
|Uranüs
|Sönük, dürbün veya teleskop gerektirir.
|Güneybatı (Yüksekte)
|Neptün
|Çok sönük, sadece teleskopla görülebilir.
|Batı