RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam 5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

Halınız leke olduysa sakın endişelenmeyin. Pas, yağ, çay ve birçok leke için en kolay yöntemi sizler için derledik. 5 dakika içerisinde halınızın yüzeyinden adeta uçup gidecek. Peki, nasıl? İşte halıdaki lekeleri en iyi çıkaran o sihirli formül...

takvim.com.tr
11.04.2023 17:09 - Son Güncelleme: 11.04.2023 17:09
5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

Halıdaki lekelere veda etme vakti geldi. Tek seferde yeni alınmış gibi yapacak formülle karşınızdayız. İşte halıdaki tüm lekeleri söküp alan o formül...

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5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

İLK ADIM

SOĞUK SU + SİRKE

2 bardak su ve 2 bardak sirkeyi bir kabın içinde karıştırın. Bu şekilde bir kenarda bekletin.

5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

İKİNCİ ADIM

KABARTMA TOZU VE SİRKE

Kabartma tozunuzu küçük bir kaseye ekleyin. Ardından beyaz sirkenizi ekleyin. Küçük ila orta büyüklükte bir leke için, 1 yemek kaşığı sirke ile 3 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Malzemeleri bir macun haline getirin.

5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

Halıya yayamayacak kadar kalın olmayan, ancak hemen emilecek kadar da akıcı olmayan bir macun hedefleyin.

5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...

Macunu nemli bir bez veya süngerle halıya bastırın. Ovalamayın, çünkü bu çay lekesini liflerin daha derinlerine itebilir.

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