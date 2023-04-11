5 dakikada çay, kahve, kan, küf, pas, yanık, mürekkep, yağ lekesini söküyor! Halı yıkamacıları iflas ettirecek! 3 malzeme sihirli formül...
Halınız leke olduysa sakın endişelenmeyin. Pas, yağ, çay ve birçok leke için en kolay yöntemi sizler için derledik. 5 dakika içerisinde halınızın yüzeyinden adeta uçup gidecek. Peki, nasıl? İşte halıdaki lekeleri en iyi çıkaran o sihirli formül...
11.04.2023 17:09 - Son Güncelleme: 11.04.2023 17:09
Halıdaki lekelere veda etme vakti geldi. Tek seferde yeni alınmış gibi yapacak formülle karşınızdayız. İşte halıdaki tüm lekeleri söküp alan o formül...
Macunu nemli bir bez veya süngerle halıya bastırın. Ovalamayın, çünkü bu çay lekesini liflerin daha derinlerine itebilir.