5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor

ERKEKLERDE RİSK DAHA ERKEN ZİRVEYE ULAŞIYOR

Araştırma verilerine göre erkeklerde kardiyovasküler hastalık görülme oranı yüzde 5 seviyesine kadınlardan yaklaşık 7 yıl önce ulaşıyor. Ortalama yaş erkeklerde 50,5 iken kadınlarda 57,5 olarak belirlendi.

Koroner kalp hastalığı özelinde ise erkeklerde yüzde 2 görülme oranına ulaşılması kadınlara göre yaklaşık 10 yıl daha erken gerçekleşiyor.

FELÇ VE KALP YETMEZLİĞİNDE FARK DAHA AZ

Felç riskinde kadınlar ve erkekler arasında belirgin fark görülmedi. Kalp yetmezliği riskindeki fark ise daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaya başladı. Araştırmacılar, bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaların daha fazla veri sağlayabileceğini belirtti.

Çalışma grubundaki bireylerin son takipte 65 yaşın altında olması da önemli bir detay olarak öne çıktı. Felç ve kalp yetmezliği genellikle daha ileri yaşlarda görülüyor.

HORMONLAR VE KOLESTEROL SEVİYELERİ ETKİLİ OLABİLİR

Araştırma, cinsiyetler arasındaki risk farkının nedenlerini detaylı şekilde incelemedi. Ancak araştırmacılar, cinsiyet hormonları ve kolesterol seviyelerindeki farklılıkların bu durumda rol oynayabileceğini ifade etti.