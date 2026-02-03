PODCAST CANLI YAYIN

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor

ABD'de yürütülen ve Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan araştırma, erkeklerde kalp krizi ve kardiyovasküler hastalık riskinin 30'lu yaşların ortasında belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. ABD'li araştırmacılar, 1980'lerin ortasından itibaren 18-30 yaş aralığındaki 5 bin 112 sağlıklı bireyi ortalama 34 yıl boyunca takip ederek verileri analiz etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 1

Yeni bir araştırmaya göre, erkeklerde kalp krizi riskine yönelik taramaların daha erken yaşlarda yapılması gerekiyor. Çalışma, kardiyovasküler hastalık riskinin erkeklerde 30'lu yaşların ortalarında belirgin şekilde artmaya başladığını ortaya koydu. Benzer artış kadınlarda daha ileri yaşlarda görülüyor.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 2

UZUN SÜRELİ TAKİP ÇALIŞMASI YAPILDI

Sciencealert'te yer alan habere göre, ABD merkezli araştırmacılar 5 bin 112 kişinin sağlık verilerini ortalama 34 yıl boyunca takip etti. Çalışmaya katılan bireyler 1980'lerin ortasında araştırma başladığında 18-30 yaş aralığında ve sağlıklı durumdaydı. Bu sayede araştırmacılar, yıllar içinde ortaya çıkan kardiyovasküler hastalık vakalarını (felç ve kalp yetmezliği dahil) detaylı şekilde inceleyebildi.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 3

35 YAŞ RİSK AYRIMININ BAŞLADIĞI EŞİK

Elde edilen veriler, erkek ve kadınlar arasındaki kardiyovasküler hastalık risk farkının 35 yaş civarında ortaya çıkmaya başladığını gösterdi. Farkın büyük bölümü, kalp krizlerinin en yaygın nedeni olan koroner kalp hastalığından kaynaklanıyor. Bu hastalıkta yağ birikintileri damarları tıkayarak kan akışını engelliyor.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 4

Araştırmada yer alan epidemiyolog Alexa Freedman, kalp hastalığının onlarca yıl içinde geliştiğini ve erken belirtilerin genç yetişkinlik döneminde tespit edilebildiğini belirtti. Freedman'a göre erken yaşta yapılacak taramalar, risk faktörlerinin daha erken belirlenmesini ve uzun vadeli riskin azaltılmasını sağlayabilir.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 5

RİSK FARKI FAKTÖRLER HESAPLANDIKTAN SONRA BİLE SÜRÜYOR

Araştırmacılar; tansiyon, kolesterol, kan şekeri, sigara kullanımı, fiziksel aktivite ve kilo gibi faktörleri hesaba kattı. Bu faktörler farkı azaltmasına rağmen tamamen ortadan kaldırmadı. Bu durum, cinsiyetler arasındaki risk farkının arkasında başka nedenlerin de olabileceğini gösterdi.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 6

ERKEKLERDE RİSK DAHA ERKEN ZİRVEYE ULAŞIYOR

Araştırma verilerine göre erkeklerde kardiyovasküler hastalık görülme oranı yüzde 5 seviyesine kadınlardan yaklaşık 7 yıl önce ulaşıyor. Ortalama yaş erkeklerde 50,5 iken kadınlarda 57,5 olarak belirlendi.

Koroner kalp hastalığı özelinde ise erkeklerde yüzde 2 görülme oranına ulaşılması kadınlara göre yaklaşık 10 yıl daha erken gerçekleşiyor.

FELÇ VE KALP YETMEZLİĞİNDE FARK DAHA AZ

Felç riskinde kadınlar ve erkekler arasında belirgin fark görülmedi. Kalp yetmezliği riskindeki fark ise daha ileri yaşlarda ortaya çıkmaya başladı. Araştırmacılar, bu alanlarda yapılacak yeni çalışmaların daha fazla veri sağlayabileceğini belirtti.

Çalışma grubundaki bireylerin son takipte 65 yaşın altında olması da önemli bir detay olarak öne çıktı. Felç ve kalp yetmezliği genellikle daha ileri yaşlarda görülüyor.

HORMONLAR VE KOLESTEROL SEVİYELERİ ETKİLİ OLABİLİR

Araştırma, cinsiyetler arasındaki risk farkının nedenlerini detaylı şekilde incelemedi. Ancak araştırmacılar, cinsiyet hormonları ve kolesterol seviyelerindeki farklılıkların bu durumda rol oynayabileceğini ifade etti.

5 bin 112 kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Erkeklerde kalp krizi riski 30'lu yaşlarda artıyor - 7

ERKEKLERDE ERKEN KONTROL ÇAĞRISI

Kalp hastalığı, ABD'de hem erkeklerde hem kadınlarda en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Araştırmacılar, kadınlarda riskin düşük olduğu algısının oluşmaması gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte kadınların düzenli sağlık kontrollerine gitme olasılığı daha yüksek. Erkeklerde kalp krizi riskinin daha erken başlaması nedeniyle araştırmacılar, genç erkeklerin koruyucu sağlık kontrollerine yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Freedman, genç erkeklerde önleyici sağlık ziyaretlerinin artırılmasının kalp sağlığını iyileştirmek ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için önemli bir fırsat olabileceğini ifade etti.