5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor
Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, 65 yaşındaki babası Süleyman Akyol'u vahşice katletti. Genç adam emniyette verdiği ifadesinde, babasının küçüklükten itibaren kendisine taciz uyguladığını iddia etti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında kan donduran bir cinayet yaşandı.
Üvey kardeşi Burak Akyol ile aynı dairede oturan 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol'un 1 ay önce 65 yaşındaki babası
Süleyman Akyol ile tartışıp evden ayrıldığı öğrenildi.
BABASINI ÖLDÜRDÜ
Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan B.A., kardeşini bina çevresinde dolaşırken görünce babasını arayarak Oğuzhan Akyol'u eve almaması konusunda uyardı. Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan Akyol, babasını aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ardından apartmanın önünde bir süre sohbet eden ikili yaşadıkları apartmanın 4. kattaki evlerine çıktı. Bir süre daha konuşan baba oğlun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan Akyol, babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı.
BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Bir süre sonra babasını tekrar arayan
Süleyman Akyol'un büyük oğlu B.A., babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek daireye geldi. B.A., babasını kanlar içerisinde yerde bulurken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Süleyman Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Akyol'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekipler katil zanlısı oğlu Oğuzhan Akyol'u yakalamak için bölgede arama başlattı.
Bu sırada olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi'nden bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese giden bölge ekibi, şahsın Oğuzhan Akyol olduğunu belirledi.