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5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

Antalya'da korkunç bir olay yaşandı. 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, 65 yaşındaki babası Süleyman Akyol'u vahşice katletti. Genç adam emniyette verdiği ifadesinde, babasının küçüklükten itibaren kendisine taciz uyguladığını iddia etti.

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DHA
5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında kan donduran bir cinayet yaşandı.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

Üvey kardeşi Burak Akyol ile aynı dairede oturan 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol'un 1 ay önce 65 yaşındaki babası Süleyman Akyol ile tartışıp evden ayrıldığı öğrenildi.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

BABASINI ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra işe gitmek için apartmandan çıkan B.A., kardeşini bina çevresinde dolaşırken görünce babasını arayarak Oğuzhan Akyol'u eve almaması konusunda uyardı. Ağabeyi işe gittikten sonra babasını arayan Oğuzhan Akyol, babasını aşağıya çağırarak kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Ardından apartmanın önünde bir süre sohbet eden ikili yaşadıkları apartmanın 4. kattaki evlerine çıktı. Bir süre daha konuşan baba oğlun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Babasıyla tartışma yaşayan Oğuzhan Akyol, babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra babasını tekrar arayan Süleyman Akyol'un büyük oğlu B.A., babasının telefonlara cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek daireye geldi. B.A., babasını kanlar içerisinde yerde bulurken, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Süleyman Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Akyol'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ekipler katil zanlısı oğlu Oğuzhan Akyol'u yakalamak için bölgede arama başlattı.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

Bu sırada olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi'nden bir şahsın vatandaşlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine verilen adrese giden bölge ekibi, şahsın Oğuzhan Akyol olduğunu belirledi.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

Ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

"BENİ TACİZ EDİYORDU"

Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Akyol, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.