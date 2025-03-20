5 bıçak darbesiyle babasını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu: Beni küçüklükten beridir taciz ediyor

"BENİ TACİZ EDİYORDU"

Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Akyol, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.