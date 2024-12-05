5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kadar birçok bölgede yağmur ve karla karışık yağışlar bekleniyor.
Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?
Yağışlı havanın etkili olacağı bölgeler şunlar:
Batı Karadeniz Kıyıları: Yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Özellikle Antalya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus hadisesi görülecek.
Hava Sıcaklıklarında Önemli Değişiklik Yok
Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege'de ılıman bir hava hakim olacak.
Denizlerde Durum: Fırtınamsı Rüzgar Uyarısı
Kuzey Ege ve Akdeniz'de rüzgarın zaman zaman fırtınamsı şiddette esmesi bekleniyor. Dalga boyu yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir. Denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Bölgelere Göre Detaylı Tahminler
Marmara
Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İstanbul'da sıcaklık 12°C civarında olacak. Görüş mesafesi genel olarak iyi.
Ege
Muğla kıyılarında gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de hava 18°C ile ılıman, Denizli'de ise 15°C olacak.
Akdeniz
Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık Antalya'da 18°C, Adana'da 19°C.
Doğu Anadolu
Elazığ, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Erzurum'da sıcaklık -5°C'ye kadar düşebilir.
Karadeniz
Samsun ve Trabzon'da yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır ve Gaziantep çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgedeki sis ve pus nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
Güncel Uyarı Bulunmuyor
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak buzlanma, don ve sis olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.