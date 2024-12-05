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5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji'den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 Aralık gününe ait hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanak yağışların etkili olması beklenen bölgeler ve uzmanların değerlendirmeleri dikkat çekti. Özellikle batı ve güney kesimlerde kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte il il hava durumu detayları ve Meteoroloji'nin uyarıları...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 06:40 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 06:40
5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kadar birçok bölgede yağmur ve karla karışık yağışlar bekleniyor.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Yağışlı havanın etkili olacağı bölgeler şunlar:

Batı Karadeniz Kıyıları: Yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.
İç Anadolu ve Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Özellikle Antalya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus hadisesi görülecek.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Hava Sıcaklıklarında Önemli Değişiklik Yok

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege'de ılıman bir hava hakim olacak.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Rüzgar Nereden ve Ne Şiddette Esecek?

Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Diğer bölgelerde ise güney ve doğu yönlerden esen rüzgarın etkili olması bekleniyor.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Denizlerde Durum: Fırtınamsı Rüzgar Uyarısı

Kuzey Ege ve Akdeniz'de rüzgarın zaman zaman fırtınamsı şiddette esmesi bekleniyor. Dalga boyu yer yer 3 metreye kadar ulaşabilir. Denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Bölgelere Göre Detaylı Tahminler

Marmara

Hava durumu parçalı ve çok bulutlu. İstanbul'da sıcaklık 12°C civarında olacak. Görüş mesafesi genel olarak iyi.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Ege

Muğla kıyılarında gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de hava 18°C ile ılıman, Denizli'de ise 15°C olacak.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Akdeniz

Antalya ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık Antalya'da 18°C, Adana'da 19°C.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

İç Anadolu

Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde pus ve sis etkili olacak.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Doğu Anadolu

Elazığ, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Erzurum'da sıcaklık -5°C'ye kadar düşebilir.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Karadeniz

Samsun ve Trabzon'da yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır ve Gaziantep çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgedeki sis ve pus nedeniyle sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Güncel Uyarı Bulunmuyor

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak buzlanma, don ve sis olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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