5 ARALIK İL İL HAVA DURUMU | Meteoroloji’den pus ve don uyarısı geldi: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Antalya, Kilis, Malatya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Batı Karadeniz kıyılarından Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine kadar birçok bölgede yağmur ve karla karışık yağışlar bekleniyor.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor? Yağışlı havanın etkili olacağı bölgeler şunlar: Batı Karadeniz Kıyıları: Yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu: Özellikle Antalya, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava Sıcaklıklarında Önemli Değişiklik Yok



Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Özellikle Marmara ve Ege'de ılıman bir hava hakim olacak.