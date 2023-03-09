40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Ustaya, kimyasala para vermeyin! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...

Mutfakta yemek artıkları lavabo tıkanmalarının en yaygın nedenidir. Birkaç artık su ile birlikte borulardan akar, ancak yemeklerinizin kalıntılarını sık sık mutfak çöp kutusu yerine lavaboya atıyorsanız, er ya da geç bir tıkanıklık yaşamanız muhtemeldir. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tıkanmış lavaboyu açma yöntemleri...