40 yıllık ev hanımı bile bilmiyor! Ustaya, kimyasala para vermeyin! Tıkanan lavaboyu 10 saniyede vakumluyor! Açamayacağı boru geçemeyeceği gider yok...
Tıkanmış lavabolar ve tıkanmış giderler, en yaygın tesisat sorunlarından bazılarıdır ve genellikle sıvılar dışındaki şeylerin gidere gitmesine izin verilmesinden kaynaklanır. Bu rahatsız edici durumu 10 saniyede kolaylıkla çözebilirsiniz. Tesisatçıya, kimyasallara para vermden evinizde bu yöntemleri deneyin. Yağ atıkları da sorun olabilir ve asla lavaboya dökülmemelidir. Pek çok yağ ısıtıldıklarında sıvıdır, ancak oda sıcaklığında katılaşır. Yağlar borularınıza girerse, büyük ihtimalle giderlerinizi tıkarlar. İşte sizin için derlediğimiz lavabo açma yöntemleri...
09.03.2023 15:20 - Son Güncelleme: 09.03.2023 15:20
Mutfakta yemek artıkları lavabo tıkanmalarının en yaygın nedenidir. Birkaç artık su ile birlikte borulardan akar, ancak yemeklerinizin kalıntılarını sık sık mutfak çöp kutusu yerine lavaboya atıyorsanız, er ya da geç bir tıkanıklık yaşamanız muhtemeldir. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tıkanmış lavaboyu açma yöntemleri...
LAVABO TIKANIKLIĞI AÇMA YÖNTEMLERİ
1. Kaynar Su
Borularınız sabun veya yağ ile tıkanmışsa, kaynar su tıkanıklığı çözerek borunun temizlenmesine yardımcı olabilir. Ancak PVC borulara asla kaynar su dökmemelisiniz, bu borulara zarar verebilir. Plastik borularınız varsa, bunun yerine elle sıcak suyu deneyin.