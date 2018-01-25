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  • 4 bin yıldır köstebek gibi yaşıyorlar! 1
    4 bin yıldır köstebek gibi yaşıyorlar!

    Çin'de Sanmenxia bölgesinde 4 bin yıl önce yerleşim biriminde insanlar hâlâ 'köstebek' gibi yaşıyor.