31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler için bekleyiş sona erdi. Su sebili, set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender robot set ve birçok sürpriz ürün bu katalogda bulunuyor. BİM müşterilerinin araştırdığı aktüel ürünleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...