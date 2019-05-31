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31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

31 Mayıs BİM aktüel ürünler satışa çıktı. BİM müşterilerinin merakla beklediği indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. Bu haftaki katalogda sürpriz ürünler bulunuyor. Elektronik aletlerin ön planda tutulduğu BİM kataloğunda züccaciye ve tekstil ürünleride dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

31.05.2019 10:15 - Son Güncelleme: 31.05.2019 10:15
31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler için bekleyiş sona erdi. Su sebili, set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender robot set ve birçok sürpriz ürün bu katalogda bulunuyor. BİM müşterilerinin araştırdığı aktüel ürünleri haberimizde derledik. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Su Sebili Sıcak-Soğuk
Soğutma gücü: 100w
Isıtma gücü: 530w
Sıcak ve soğuk musluk
Ürün ebadı: Yükseklik: 85 cm, Genişlik: 27 cm, Derinlik: 30 cm

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Set Üstü Ocak

Beyaz renk emaye gövde
Havuz bek tipi
Otomatik çakmaklı
Emaye ızgara
Gaz emniyeti

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Mini Fırın 32 lt

32 lt iç hacim
Zil uyarılı, zaman ayarlı
1 adet köşeli tepsi, 1 adet yuvarlak emaye tepsi ve ızgara

31 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler sürprizlerle dolu! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Aspiratör

Salyangoz motor
2 adet alüminyum filtre
Beyaz panel
Termik kontrol
Led aydınlatma
320 M3/h hava çıkış debi

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