309 yıl uyudular: Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf) gerçek mi? Kur’an’da nasıl anlatılıyor?

Ashab-ı Kehf kelime anlamı itibarıyla "mağara arkadaşları" veya "mağara halkı" olarak tanımlanır. Bu kıssa genç müminlerin inançları nedeniyle zulme uğrayarak bir mağaraya sığınmalarını ve Allah tarafından korundukları bir mucize yaşamalarını anlatır. Peki bu mucize nedir? İşte konuya ilişkin diğer önemli detaylar...

Ashab-ı Kehf nedir? Roma döneminde putperestliğin egemen olduğu bir ortamda yaşayan bu gençler tek tanrı inancını benimsemiş ve putlara tapmayı reddetmişlerdir. Bu tutumları Roma askerî valisinin dikkatini çekmiş ve ölüm cezasına çarptırılmalarına neden olmuştur. Gençler zulümden kaçmak için bir mağaraya sığınmış ve burada Allah tarafından korundukları uzun bir uykuya dalmışlardır. Bu kıssada gençlerin dirilişi güçlü inançlarının ve yaratıcının koruyuculuğunun bir sembolü olarak öne çıkmaktadır.