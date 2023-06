"3036 yılından geldim" deyip kehanetlerini bir bir dizdi: "Bunlar daha iyi günleriniz özgürlüğünüzün son günleri" Çok kısa zaman sonra...

TAM 5 YIL BOYUNCA BÜYÜK KARARTMA OLACAK

İnsanlığı 5 yıl sürecek olan bir elektrik kesintisine karşı uyaran zaman yolcusu, "Büyük elektrik kesintisi (the big blackout) 2052'nin Aralık ayında gerçekleşecek. Temelde her şey karardı. İnternet, güç ve her şey 'terör' denilen olay yüzünden koptu. 5 yıl boyunca kargaşa, ayaklanma ve kaos hüküm sürdü. Elektriği, interneti ve diğer unsurları tekrar kullanılabilir hale getirmeleri 20 yıla kadar sürüyor ve o zaman bile tam bir korku ortamıydı" dedi.