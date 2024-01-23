"3036 yılından geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi: "Bunlar iyi günleriniz özgürlüğünüzün son günleri" Kan dondurdu

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve geleceğe dair bir dizi olay paylaşan "ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ" isimli kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuşan zaman yolcusu, "Bunlar iyi günleriniz" diyerek insanlığa seslendi. İnsanların günümüzde özgür olduklarını vurgulayan zaman yolcusu gelecekte insanlığı karamsar bir tablonun beklediğini söyledi.

3036 yılında dünya nüfusunda büyük bir patlama yaşanacağını söyleyen zaman yolcusu , kedi ve köpek gibi evcil hayvanların neslinin tükeneceğini hatta bu türlerin "egzotik" olarak nitelendirileceğini iddia etti.

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Hayvanat bahçelerinde artık kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sergileneceğini söyleyen zaman yolcusu, "Şu anda hiç olamayacağınız kadar özgürsünüz.Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile. İster inanın ister inanmayın, hayvanat bahçelerinde köpekler, kediler, tavşanlar ve sincaplar gibi egzotik sayılan hayvanlar bulunuyor.Aslan ve kaplanlar gibi büyük kedi türleri, filler ve daha fazla hayvanın soyları tükenecek." diye konuştu.