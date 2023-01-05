30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Fiyat sabitleme uyglamasına Carrefour ve Migros da dahil oldu. İlk olarak ŞOK market tarafından verilen 1.000 üründe fiyat sabitleme müjdesine tüm zincir marketler katıldı. Vatandaşlar ise fiyatı düşen ürünler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 4 Ocak itibariyle ay sonuna kadar birçok üründe fiyatlar sabit kalacak. 30 Ocak günü sonlanacak kampanya duyurulur duyurulmaz marketlere akın başladı. İşte Ocak 2023 fiyatı sabitlenen ürünler ve Migros, ŞOK, Tarım Kredi, BİM sabitlenen ürünler kataloğu...