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Haberler Yaşam 30 Ocak'a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

30 Ocak'a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

ŞOK market tarafından 1.000 üründe fiyat sabitleme kampanyası tüm marketlere sıçradı.

takvim.com.tr
05.01.2023 09:22 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:22
30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Fiyat sabitleme uyglamasına Carrefour ve Migros da dahil oldu. İlk olarak ŞOK market tarafından verilen 1.000 üründe fiyat sabitleme müjdesine tüm zincir marketler katıldı. Vatandaşlar ise fiyatı düşen ürünler hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 4 Ocak itibariyle ay sonuna kadar birçok üründe fiyatlar sabit kalacak. 30 Ocak günü sonlanacak kampanya duyurulur duyurulmaz marketlere akın başladı. İşte Ocak 2023 fiyatı sabitlenen ürünler ve Migros, ŞOK, Tarım Kredi, BİM sabitlenen ürünler kataloğu...

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30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Zincir marketlerden son dakika müjdesi geldi. Buna göre Migros ve Carrefour da sabit fiyatlı ürünler kataloğunu güncellendi.

30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

İşte 4 Ocak 2023 indirimli Migros, ŞOK, BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürün fiyatları...

30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

* OCAK 2023 CARREFOUR FİYATI SABİTLENEN VE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

30 Ocak’a kadar alan aldı! Sabit fiyat çılgınlığına onlar da katıldı! 2023 Migros, Carrefour, ŞOK, BİM indirimli fiyatlar...

Carrefour Edremit Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 22,50 TL

Kellogg's Granola Karışık Meyveli 60 gr 8,70 TL

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