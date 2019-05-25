30 Mayıs A101 kataloğu sürprizlerle dolu! A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?

30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Özellikle sahilde güneşlenmenin keyfini sürerken kullanabileceğiniz bronzlaştırıcı kremler, güneşten koruyucu kremler vb. deniz ürünleri 30 Mayıs'ta raflarda olacak. Öte yandan, tabak çeşitleri, züccaciye ürünleri, temizlik, bakım ürünleri ile gıda ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...