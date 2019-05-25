30 Mayıs A101 kataloğu sürprizlerle dolu! A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?
A101'de perşembe günü indirimleri belli oldu. 30 Mayıs tarihli kampanyalı ürünler listesinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Teknolojiden züccaciyeye, tekstilden mobilyaya, bakım ürünlerinden gıda ürünlerine birçok ürün bu katalogda. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
30 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Özellikle sahilde güneşlenmenin keyfini sürerken kullanabileceğiniz bronzlaştırıcı kremler, güneşten koruyucu kremler vb. deniz ürünleri 30 Mayıs'ta raflarda olacak. Öte yandan, tabak çeşitleri, züccaciye ürünleri, temizlik, bakım ürünleri ile gıda ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 30 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (30 MAYIS 2019)
GoSmart 10000 mAh Powerbank
* Çift USB port 39,95 TL
HI-LEVEL 64 GV Smart USB Bellek
* OTG desteği olan cihazlar ile uyumlu ve 2 yıl garantili 39,95 TL
Piranha 7815 Bluetooth Hoparlör
* BT kablosuz bağlantı
* Müzik çalar
* TF kart ve USB girişi
* 3,5 mm kulaklık girişi
* Şarj edilebilir
49,95 TL