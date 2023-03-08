3 DAKİKADA çayın kahvenin yanına yapın! Bu tarifinize ÖVGÜ YAĞACAK! Aynı şeyleri yemekten sıkılanlara EV YAPIMI krokan tarifi...
Çay, kahve saatinde sürekli aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız bu tarif işinize çok yarayacak. 3 dakikada kolayca yapacağınız bu tarife misafirlerinizden övgü yağacak. İşte pekmezli fındıklı sağlıklı krokan tarifi...
08.03.2023 10:41 - Son Güncelleme: 08.03.2023 10:41
Dilediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz 3 dakikada kolay krokan tarifini sizler için derledik. Kahve saatinizi tatlandıracak lezzetli krokan tarifi hem sağlıklı hem de pratik olması sebebiyle oldukça tercih ediliyor. İşte sağlıklı krokan tarifi...