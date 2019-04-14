2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devleti büyük bir gayretle ayakta tutan, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Gün yüzüne çıkan bu fotoğraflar hem 2.Abdülhamid'in kişiliğine hem de saray yaşantısına tanıklık ettiriyor. İşte 2.Abdülhamid'in arşivinden çıkan, daha önce görülmemiş o fotoğraflar.

14.04.2019 16:23 - Son Güncelleme: 14.04.2019 17:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





