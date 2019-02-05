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2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Gün yüzüne çıkan bu fotoğraflar hem 2.Abdülhamid'in kişiliğine hem de saray yaşantısına tanıklık ettiriyor. İşte 2.Abdülhamid'in arşivinden çıkan, daha önce görüşmemiş o fotoğraflar.

05.02.2019 18:47 - Son Güncelleme: 05.02.2019 19:42
2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

Osmanlı padişahları arasında kişiliği, karakteri ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrılan II. Abdülhamid, tarihle ilgilenen herkesin bir şekilde dikkatini cezbeden biriydi.

2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

93 Harbi'ne de tanıklık eden 2.Abdülhamid ayrıca en gizemli padişahlardan biriydi.

2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

Sultan 2.Abdülhamid'in arşivinden çıkan bu fotoğraflar hem onun ince kişiliğine hem de saray yaşantısına ışık tutacak cinsten.

2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

BU FOTOĞRAFLARI DAHA ÖNCE GÖRMEDİNİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'nin yayımladığı "Sultan II. Abdülhamid'in Aile Albümü" isimli kitap, saraydan daha önce görmediğiniz fotoğrafları gözler önüne seriyor.

Mahmud Şevket Efendi

2.Abdülhamid'in bu fotoğraflarını daha önce görmediniz! Yıllar sonra ortaya çıktı

Sultan II. Abdülhamid'in çektirdiği fotoğraflardan oluşan Yıldız Arşivi'nden, sultanın ailesini ve Yıldız Sarayı'nın günlük yaşamını konu alan kitap, saraya ve saray yaşamına farklı bir bakış açısı getiriyor.

Mehmed Burhaneddin Efendi / 2.Abdülhamid'in oğlu

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