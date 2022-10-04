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Haberler Yaşam '2906'dan geldim bu beş tarihi unutmayın' dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

'2906'dan geldim bu beş tarihi unutmayın' dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

Sosyal medyayla haşır neşirseniz daha önce kendilerini zaman yolcusu olarak adlandıran pek çok kişiye tanıklık etmişsinizdir. 2030, 2070, 3100'den geldiğini iddia edenlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez adres TikTok. "timevoyaging" adlı bir Tiktok kullanıcısı zaman yolculuğu yaptığını iddia ediyor ve gelecekten kesitler paylaşıyor. Tiktok'ta 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan kullanıcı şimdilik gizemini koruyor. Zaman yolcusunun son paylaşımı yine binlerce beğeni alırken yeni tartışmalar yarattı.

04.10.2022 16:09 - Son Güncelleme: 04.10.2022 16:09
’2906’dan geldim bu beş tarihi unutmayın’ dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

Sosyal medyada yeni bir zaman yolcusu daha türedi. Bu kez adres TikTok.

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’2906’dan geldim bu beş tarihi unutmayın’ dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

Daha önce mutlaka zaman yolcusu olduğunu iddia edilen pek çok kişiye dair haberler okumuşsunuzdur. Pek çoğu da iyi haberler vermiyorlar. İşte onlardan biri daha.

’2906’dan geldim bu beş tarihi unutmayın’ dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

Gerçek bir zaman yolcusu olduğunu iddia eden ve TikTok'ta @timevoyaging adı ile paylaşımlar yapan fenomenin yeni iddiaları dikkat çekti.

’2906’dan geldim bu beş tarihi unutmayın’ dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

Daha önceki paylaşımlarında; 2906'dan geldiğini söyleyen zaman yolcusu, özellikle beş tarihe dikkat çekmiş ve 2022 yılı içinde bir zombi domuz salgını çıkacağını, uzaylılar hakkında gizli dosyalar yayınlanacağını, süper güçlere sahip on kişinin ortaya çıkacağını, başka bir dünya keşfedileceğini ve Biden'ın başkanlıktan çekileceğini iddia etmişti.

’2906’dan geldim bu beş tarihi unutmayın’ dedi 2022 kehanetlerini tek tek dizdi! Bu kez işler daha daha vahim kapıda...

TikTok fenomeni zaman yolcusu, gelecekten haber verdiğini iddia ettiği paylaşımlara devam ediyor ve yeni paylaşımıyla binlerce beğeni toplarken bir yandan da sosyal medyada yeni tartışmalar yaratıyor.

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