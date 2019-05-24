28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...
28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan BİM'in bu hafta yayınladığı katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren ürünler burada. Koruyucu güneş spreyi, bronzlaştırıcı güneş yağı, kremi gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleride bu katalogda yer aldı. İşte 28 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
24.05.2019 17:11
- Son Güncelleme: 24.05.2019 17:17
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. BİM marketler tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin bakım ürünleri ağırlıklı olacağı bildirildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
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