GaleriYaşam

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı günü kampanyalı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak olan BİM'in bu hafta yayınladığı katalogda bakım ürünleri dikkat çekiyor. Tatilcileri yakından ilgilendiren ürünler burada. Koruyucu güneş spreyi, bronzlaştırıcı güneş yağı, kremi gibi ürünlerin yanı sıra tekstil ürünleride bu katalogda yer aldı. İşte 28 Mayıs 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

24.05.2019 17:11 - Son Güncelleme: 24.05.2019 17:17
28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. BİM marketler tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin bakım ürünleri ağırlıklı olacağı bildirildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

50 F

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml

30 F

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier Ambre Soliare 200 ml

0 F

28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (28 MAYIS 2019)

Güneş Koruyucu Gündüz Kremi Diadermine Lift 50 ml

30 F
Kırışıklık karşıtı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ankara'da dolu yağışı hayatı felç etti
Ankara'da dolu yağışı hayatı felç etti