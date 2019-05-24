28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bakım ürünleri dikkat çekiyor! Güneş kremi, bronzlaştırıcı ürünler...

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri güncel kataloğu merak ediyor. BİM marketler tarafından yapılan açıklamada, 28 Mayıs Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin bakım ürünleri ağırlıklı olacağı bildirildi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler yer alacak? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...