28 gün verdi! Dünyaca ünlü bilim insanı açıkladı! UFO’lar için korkutan uyarı

Dünya dışı varlıkların varlığı yıllardır insanlığın merakını cezbetmiş ve bilim dünyasını hareketlendiren bir konu olmuştur. Harvard Üniversitesi'nde görev yapan ve uzaylılarla ilgili önemli çalışmalara imza atan Astrofizikçi Avi Loeb, son araştırmalarıyla yine gündemi sallamaya hazırlanıyor.
2014 yılında Dünya'ya düşen bir meteor parçasının, dünya dışı varlıkların teknolojisiyle bağlantılı olduğuna dair şüphelerini dile getiren Loeb, bu kez oldukça iddialı bir açıklama yaptı.
Uzaylıların var olup olmadığını, sadece 28 gün içinde öğrenmenin mümkün olduğunu belirten Loeb, merakla beklenen sonuçların kısa bir süre içinde açıklanacağını duyurdu.
28 GÜN İÇİNDE ÖĞRENECEĞİZ
Detaylı araştırmalara dayanan veriler, meteor parçasından alınan örneklerin, insanoğlunun daha önce karşılaştığı herhangi bir uzay taşından çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu olağanüstü bulgu, uzaylılarla ilgili tüm teorileri yeniden gündeme getirmiş ve dünya genelinde heyecan yaratmıştı. Loeb ve ekibi, şimdi bu bilgileri titizlikle analiz ediyor ve 28 gün içinde, uzaylıların var olup olmadığı konusunda net bir cevap vermeye hazırlanıyor.