28 gün verdi! Dünyaca ünlü bilim insanı açıkladı! UFO’lar için korkutan uyarı

3

28 GÜN İÇİNDE ÖĞRENECEĞİZ

Detaylı araştırmalara dayanan veriler, meteor parçasından alınan örneklerin, insanoğlunun daha önce karşılaştığı herhangi bir uzay taşından çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu olağanüstü bulgu, uzaylılarla ilgili tüm teorileri yeniden gündeme getirmiş ve dünya genelinde heyecan yaratmıştı. Loeb ve ekibi, şimdi bu bilgileri titizlikle analiz ediyor ve 28 gün içinde, uzaylıların var olup olmadığı konusunda net bir cevap vermeye hazırlanıyor.