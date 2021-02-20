27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Cınavır, bataklıktan kardeş Maral'ı kurtardı. Ancak Cınavır, geçtiğimiz yıl hastalığa bağlı öldü. Ferzan Maral, her gün Cınavır'ın mezarını ziyaret edip, gözyaşı döküyor. Çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ferzan Maral, "Hayvancılık işi bizde dede mesleği. Altı yaşlarındayken dedem bana bir köpek verdi. O zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Diyarbakır'dan Bursa'ya göç ederken de köpeği getirdim. Burada yavruları oldu. Küçükken babam hep bana cınavır derdi. 2 aylıkken, köpeklerden biri su kuyusuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdi.