27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor
Bursa'da 27 yıldır ayrılmadığı 'Cınavır' isimli köpeği bir yıl önce ölen Ferzan Maral (33), her gün mezarına gidip, gözyaşı döküyor. Köpeğinin, yıllar önce, bataklığa saplanan kardeşini kurtardığını, bu nedenle de aileden biri olduğunu söyleyen Maral, Cınavır anısına kitap kaleme aldı. Ferzan Maral, "Cınavır, küçük kardeşimi bataklıktan çıkardı. Onun hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesinin bir ferdi. Bu hiç bir zaman unutulmayacaktır" dedi.
Cınavır, bataklıktan kardeş Maral'ı kurtardı. Ancak Cınavır, geçtiğimiz yıl hastalığa bağlı öldü. Ferzan Maral, her gün Cınavır'ın mezarını ziyaret edip, gözyaşı döküyor. Çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ferzan Maral, "Hayvancılık işi bizde dede mesleği. Altı yaşlarındayken dedem bana bir köpek verdi. O zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Diyarbakır'dan Bursa'ya göç ederken de köpeği getirdim. Burada yavruları oldu. Küçükken babam hep bana cınavır derdi. 2 aylıkken, köpeklerden biri su kuyusuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdi.
Cınavır, kardeşimi bataklıktan çıkarıyor. Kardeşimin hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesi için çok değerlidir. Ailemizin ferdi gibidir. Onu kaybettiğimde bunu Türkiye'ye yansıtmak, onu tanıtmak istedim. Onun bana ve aileme olan sadakatini yansıtıp gençlere örnek olmak istedim" diye konuştu.