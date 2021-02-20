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27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Bursa'da 27 yıldır ayrılmadığı 'Cınavır' isimli köpeği bir yıl önce ölen Ferzan Maral (33), her gün mezarına gidip, gözyaşı döküyor. Köpeğinin, yıllar önce, bataklığa saplanan kardeşini kurtardığını, bu nedenle de aileden biri olduğunu söyleyen Maral, Cınavır anısına kitap kaleme aldı. Ferzan Maral, "Cınavır, küçük kardeşimi bataklıktan çıkardı. Onun hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesinin bir ferdi. Bu hiç bir zaman unutulmayacaktır" dedi.

20.02.2021 12:22 - Son Güncelleme: 20.02.2021 12:26
27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Hayvancılık yaparak hayatını sürdüren Ferzan Maral, ailesiyle birlikte 1999 yıllında Diyarbakır'dan Bursa'ya göç etti. Maral'a, dedesi, Karabaş isimli bir köpek hediye etti. Köpeğin yavrularından biri, kardeşi su kuyusuna düşünce havlayarak Ferzan Maral'dan yardım istedi.

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27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Maral, koşarak gittiği kuyudan köpeği kurtardı ardından da yardım isteyen yavruya 'Cınavır' adını verdi.Cınavır 2 yaşına geldiğinde ise Maral'ın kardeşi Muhammet Maral, küçükbaş hayvan sürüsünün peşinden giderken bataklığa saplandı.

27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Cınavır, bataklıktan kardeş Maral'ı kurtardı. Ancak Cınavır, geçtiğimiz yıl hastalığa bağlı öldü. Ferzan Maral, her gün Cınavır'ın mezarını ziyaret edip, gözyaşı döküyor. Çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşan Ferzan Maral, "Hayvancılık işi bizde dede mesleği. Altı yaşlarındayken dedem bana bir köpek verdi. O zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Diyarbakır'dan Bursa'ya göç ederken de köpeği getirdim. Burada yavruları oldu. Küçükken babam hep bana cınavır derdi. 2 aylıkken, köpeklerden biri su kuyusuna düşüp boğulma tehlikesi geçirdi.

27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Cınavır evin kapısına tırmalayarak ve havlayarak, beni o kuyuya götürdü. Ben kardeşini kuyudan çıkardım. O günden sonra Cınavır adını verdim. 2 yaşındayken de koyun sürüsü bataklığa girdi. Küçük kardeşim koyunları kurtarmak isterken bataklığa batıyor.

27 yıldır birlikte olduğu köpeği Cınavır hayatını kaybetti! Bir yıldır her gün mezarının başına gidiyor

Cınavır, kardeşimi bataklıktan çıkarıyor. Kardeşimin hayatını kurtardı. O yüzden Cınavır, Maral ailesi için çok değerlidir. Ailemizin ferdi gibidir. Onu kaybettiğimde bunu Türkiye'ye yansıtmak, onu tanıtmak istedim. Onun bana ve aileme olan sadakatini yansıtıp gençlere örnek olmak istedim" diye konuştu.