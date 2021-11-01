260 bin lira bütçeyle başladı! Şu ana kadar 600 bin lira harcadı! Samsunlu gezgin Kadir Mert'in hayali 'school bus' ile Nepal'e gitmek
Samsunlu gezgin Kadir Mert'in hayali 'school bus' olarak bilinen otobüsü karavane çevirip Nepal'e gitmek. Mert, bu hayali için yola çıkarken 260 bin lira bütçe ayırdı ama daha şimdiden masraflar 600 bin lirayı buldu. Kadir Mert, hayalini ise "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Afgan tarafı şu an biraz problemli, Nepal'de yaşadım, durumları biliyorum az çok. Rotamdaki yol Nepal'e gitmemde umarım sıkıntı yaşatmaz. Aracı 2022 Ocak ayında Nepal'e çıkartmayı planlıyorum" ifadeleriyle anlattı.
Samsun'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık." dedi.