GaleriYaşam

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı

BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. 26 Şubat itibarıyla temizlik vebakım ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan BİM'in yayınladığı katalogda bir çok ürün dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 26 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

26.02.2019 10:45 - Son Güncelleme: 26.02.2019 10:45
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı

BİM'de bu hafta indirimleri ürünler merak ediliyordu. Yayınlanan 26 Şubat kataloğu ile birlikte kampanyalı ürünler belli oldu. Temizlik ürünleri ile bakım ürünlerine ağırlık veren BİM'in yayınladığı katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 26 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı

Parfümlü Tuvalet Kağıdı 3 Katlı Queen 24'lü

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı


Kağıt Havlu Queen 12 rulo

3 katlı

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı


Peçete Ecco Soft 200 adet

Doğa dostu

26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı


Arko Tıraş Jeli 240 ml

Cool

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu ortaya çıktı! İşte dünyadan ilginç fotoğraflar
50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu ortaya çıktı! İşte dünyadan ilginç fotoğraflar