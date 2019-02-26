26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı günü kampanyaları satışa çıktı

BİM'de bu hafta indirimleri ürünler merak ediliyordu. Yayınlanan 26 Şubat kataloğu ile birlikte kampanyalı ürünler belli oldu. Temizlik ürünleri ile bakım ürünlerine ağırlık veren BİM'in yayınladığı katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 26 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...