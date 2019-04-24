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25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor

A101 aktüel ürünler kataloğu listesi belli oldu. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in bu haftaki kataloğunda birçok ürün dikkat çekiyor. Perşembe indirimleri ile ilgi odağı olan katalogda hangi ürünler yer alacak? Bu hafta A101 müşterilerini hangi indirimler bekliyor? İşte 25 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

24.04.2019 10:56 - Son Güncelleme: 24.04.2019 10:56
25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sürüyor. A101 müşterileri internet üzerinden kataloğu araştırmaya başladı. Perşembe gününden itibaren satışa çıkacak olan kampanyalı ürünleri haberimizde derledik. A101'in 25 Nisan kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor

ELTON LED TV ÖZELLİKLERİ

Dahili uydu alıcısı

400 HZ

2x8 W ses çıkışı

1 adet USB girişi

2 Adet HDMI girişi

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor

HONOR 8A CEP TELEFONU ÖZELLİKLERİ

8 çekirdek

2.3 GHZ hız

3GB ram

32 GB dahili hafıza

13 MP ve 1.8 arka kamera

8 MP ön kamera

Android 9

Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma

Görüşme esnasında aktif çift sim kart

3020 Mah batarya

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor

PİRANHA AKILLI ÇOCUK SAATİ ÖZELLİKLERİ

Koldan çıkarılırsa uyarı verir

2 yıl garanti

Renk seçenekleri

SOS yardım tuşu

GPS, WiFi gibi ağlarla uyumlu

Tam konum desteği

Yazılı ve sesli uyarı

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta teknoloji ürünleri dikkat çekiyor
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