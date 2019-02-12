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2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

2030 yılından gelenler mi dersiniz yoksa 2045 yılından gelenler mi... Gelecekten geldiğini iddia edenlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez 2036 yılından geldiğini iddia eden adam sosyal medyayı salladı. Ancak durum diğerlerinden biraz daha farklı. 2036'dan geldiğini iddia eden adam öyle bir şart sundu ki, beklenti oldukça üst düzeye çıktı. İşte 2036 yılından gelen adam ve hayli ilginç iddiaları.

12.02.2019 11:58 - Son Güncelleme: 12.02.2019 11:58
2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

2036 yılından geldiğini öne süren zaman yolcusu Lil Dub'ın iddiaları şoke etti.

2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

12 Aralık 2018'de dünyaya geldiğini söyleyen Lil Dub, geldiği yılda oldukça ünlü bir rap şarkıcısı olduğunu iddia etti.

2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

İddialarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Lil Dub yakın tarihte gelecekte popüler olan bir şarkısını yayınlayacağını belirtti.

2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

Henüz çok küçük yaşlarda başka bir aile tarafından evlat alındığını söyleyen Lil Dub, gerçek ailesini bilmediğini ifade ediyor.

2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...

2034 yılında rap müziğe merak saldığını anlatan zaman yolcusu Lil Dub, 2036'da 18 yaşındayken müziğinin popüler olmaya başladığını öne sürüyor.

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