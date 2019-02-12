2036 yılından geldim dedi ve öyle bir şart sundu ki...
2030 yılından gelenler mi dersiniz yoksa 2045 yılından gelenler mi... Gelecekten geldiğini iddia edenlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez 2036 yılından geldiğini iddia eden adam sosyal medyayı salladı. Ancak durum diğerlerinden biraz daha farklı. 2036'dan geldiğini iddia eden adam öyle bir şart sundu ki, beklenti oldukça üst düzeye çıktı. İşte 2036 yılından gelen adam ve hayli ilginç iddiaları.
12.02.2019 11:58
- Son Güncelleme: 12.02.2019 11:58
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