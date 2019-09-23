2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Zaman yolcusu Noah'ın kehanetleri yine gerçekleşti

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah isimli şahıs, kendisini yalan detektörüyle ispatlamaya çalışmıştı. Öne sürdüğü olaylar hakkında paylaştığı videolarla bilgilendirme yapan Noah, geçtiğimiz aylarda yaşanan olayların net tarihini vermişti. Sıraladığı kehanetleri bir bir tutan Noah, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte gelecekten gelen adam Noah'ın o kehanetleri…

23.09.2019 17:18 - Son Güncelleme: 23.09.2019 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





