2030 yılından geldiğini iddia etmişti! Zaman yolcusu Noah'ın kehanetleri yine gerçekleşti
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah isimli şahıs, kendisini yalan detektörüyle ispatlamaya çalışmıştı. Öne sürdüğü olaylar hakkında paylaştığı videolarla bilgilendirme yapan Noah, geçtiğimiz aylarda yaşanan olayların net tarihini vermişti. Sıraladığı kehanetleri bir bir tutan Noah, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte gelecekten gelen adam Noah'ın o kehanetleri…
23.09.2019 17:18
- Son Güncelleme: 23.09.2019 17:18
2030 yılından geldiğini iddia eden ve sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiren zaman yolcusu Noah geçtiğimiz aylarda gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.
İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.
Zaman yolcusu Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini söylemişti.
Noah'ın bu iddiası doğru çıktı ve geçtiğimiz nisan ayında Kanada'da bulunan Queen's Üniversitesi'nde göz hastalıkları üzerine çalışan bir ekip, CAMKII adı verilen bir proteinin yeni kan hücrelerinin üretilmesi için farklı sinyalleri koordine ettiğini keşfetti.
CAMKII proteini böylece daha önce vücutta kan damarlarının nasıl büyüyüp geliştiğine dair bilinmeyen bir süreci aydınlattı.