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'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. İşte onun gibi biri daha... Yıllar içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Şimdi ise 2028'den geldiğini iddia eden biri daha ortaya çıktı ve gelecekten getirdiği cihazı gösterdi.

18.02.2020 09:43 - Son Güncelleme: 18.02.2020 09:43
'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai'nin anlattıkları şaşırttı.

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'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyen zaman yolcusu Nikolai çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtiyor.

'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını aktarıyor.

'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Bir süre sonra eline bir kalem ve kağıt alan zaman yolcusu çizim yapmaya başlıyor.

'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...

Bu sırada yaşadığını iddia ettiği deneyimi anlatmaya devam eden Nikolai, Kara Ayı adında çok gizli bir operasyona katıldığını ve bu operasyonun galaksilerarası bir görev olduğunu ifade ediyor.

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