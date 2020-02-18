'2028 yılından geldim' dedi ve bunu gösterdi! Kehanetleri ise...
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. İşte onun gibi biri daha... Yıllar içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Gelecekte yaşanacak olaylarla alakalı ilginç açıklamalar yaptılar. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Şimdi ise 2028'den geldiğini iddia eden biri daha ortaya çıktı ve gelecekten getirdiği cihazı gösterdi.
18.02.2020 09:43
- Son Güncelleme: 18.02.2020 09:43
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