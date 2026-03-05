Yeşilay'ın vizyonu nedir?

Yeşilay'ın vizyonu, bağımlılıkla mücadelede hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda öncü ve etkili bir kuruluş olmak olarak tanımlanıyor.

Yeşilay'ın misyonu nedir?

Yeşilay, toplumun her kesimini zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan onurunu temel alan çalışmalar yürüten kurum;tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ederken bilimsel yöntemleri esas alır.

Aynı zamanda önleyici çalışmalar, rehabilitasyon destekleri ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefler.