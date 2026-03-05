CANLI YAYIN
Geri

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı

Yeşilay Haftası her yıl olduğu gibi 2026 yılında da 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Hafta boyunca Türkiye genelindeki 120 şube ve dünya genelindeki 97 ülke Yeşilay'ı bağımlılıklara karşı farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Özellikle 5 Mart kurumun resmi kuruluş yıl dönümü olması sebebiyle kutlamalar yapılıyor.

Giriş Tarihi:
2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 1

Yeşilay Haftası Türkiye'de her yıl Mart ayının ilk haftasında gerçekleştirilen ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan özel bir farkındalık haftasıdır. Yeşilay tarafından düzenlenen etkinliklerde alkol, tütün, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıkların birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılır.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 2

2026 YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

2026 yılında Yeşilay Haftası, 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Yeşilay tarafından yapılan organizasyonlar kapsamında Türkiye genelindeki 120 Yeşilay Şubesi, dünyanın farklı noktalarında faaliyet gösteren 97 ülke Yeşilay'ı ve 130 binden fazla gönüllübağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Okullarda Yeşilay Haftası etkinlikleri isebu yıl 5 Mart tarihinde gerçekleştiriliyor. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinliklerde sağlıklı yaşam, zararlı alışkanlıklardan korunma ve bilinçli teknoloji kullanımı gibi konular ele alınıyor.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 3

YEŞİLAY HAFTASI NEDEN KUTLANIYOR?

Yeşilay Haftası'nın temel amacı, bağımlılıkların birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaktır. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle insanların zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları teşvik edilir.

Uzmanlar, erken yaşta bilinçlendirme çalışmalarının bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynadığını vurgularken, Yeşilay Haftası boyunca gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 4

YEŞİLAY HAKKINDA MERAK EDİLENLER: KURULUŞU AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Yeşilay ne zaman ve kimler tarafından kuruldu?

Yeşilay, 5 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da Dr. Mazhar Osman Uzman öncülüğünde dönemin 30 aydını tarafından kuruldu. Toplum sağlığını korumak ve özellikle bağımlılık yapan maddelerle mücadele etmek amacıyla kurulan dernek, kısa sürede Türkiye'de önemli bir sivil toplum hareketine dönüştü.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 5

Yeşilay'ın kuruluş hikayesi nedir?

Yeşilay'ın ortaya çıkışı, işgal yıllarında yaşanan bir gelişmeye dayanır. İstanbul'un işgali sırasında İngiliz güçlerinin limana getirdiği çok sayıda alkollü içkinin gençlere ücretsiz dağıtıldığı ve bunun toplumsal direnci zayıflatmayı hedeflediği iddia edilir. Bu duruma karşı bir bilinç oluşturmak isteyen aydınlar harekete geçti.

Dönemin Şeyhülislamı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları, 5 Mart 1920'de İstanbul'da"Hilal-i Ahdar"adıyla bir dernek kurarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarını başlattı.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 6

Yeşilay ismi ne zaman kullanılmaya başlandı?

Kuruluşunda Hilal-i Ahdar adıyla faaliyet gösteren derneğin ismi daha sonra "Yeşil Hilal" olarak değiştirildi. Zamanla ise bugünkü adı olan"Yeşilay" kullanılmaya başlandı.

1934 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü döneminde alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "kamuya yararlı dernek"statüsü verildi.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 7

YEŞİLAY HAFTASI NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Yeşilay Haftası, kuruluşundan sonraki yıllarda farklı tarihlerde ve çeşitli isimlerle anıldı. Ancak dönemin Yeşilay Başkanı Dr. Şükrü Hazım Tiner'in girişimleri sonucunda 1960 yılından itibaren her yıl1-7 Mart tarihleri arasının Yeşilay Haftası olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Bu tarihler aynı zamanda Yeşilay'ın kuruluş gününü de kapsıyor.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 8

Yeşilay hangi alanlarda çalışmalar yürütüyor?

Yeşilay ilk kurulduğunda temel amacı alkol bağımlılığıyla mücadele etmekti. Ancak zamanla bağımlılık türlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanları da genişledi.

Günümüzde Yeşilay;

📌alkol,

📌tütün,

📌uyuşturucu madde,

📌kumar

📌 teknoloji/internet bağımlılığı olmak üzere beş farklı bağımlılık alanında bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalar yürütüyor.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 9

Yeşilay'ın vizyonu nedir?

Yeşilay'ın vizyonu, bağımlılıkla mücadelede hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda öncü ve etkili bir kuruluş olmak olarak tanımlanıyor.

Yeşilay'ın misyonu nedir?

Yeşilay, toplumun her kesimini zararlı alışkanlıklardan korumayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan onurunu temel alan çalışmalar yürüten kurum;tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele ederken bilimsel yöntemleri esas alır.

Aynı zamanda önleyici çalışmalar, rehabilitasyon destekleri ve kamuoyu bilgilendirme faaliyetleriyle toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefler.

2026 Yeşilay Haftası ne zaman? 106 yıllık bağımlılık mücadelesi: Yeşilay'ın kuruluş öyküsü ve amacı - 10

Bağımlılık nedir?

Bağımlılık, zararlı sonuçlar doğurmasına rağmen bir maddeyi ya da davranışı kontrolsüz biçimde sürdürme durumudur. Uzmanlara göre bağımlılık beyni ve davranışları etkileyen bir hastalık olarak kabul edilir.

Bu durum yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik etkiler de yaratabilir. Ancak doğru tedavi ve destekle bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulanmaktadır.