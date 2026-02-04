Google Doodle’da 2026 Kış Olimpiyatları heyecanı: Türkiye hangi branşlarda yarışacak?

TÜRKİYE HANGİ SPORCULARLA KATILACAK?

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları'na toplam 9 sporcu ile katılacak. Milli sporcular, buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs yarışacak. Türkiye, bu branşta olimpiyat tarihinde ilk kez iki sporcu ile kota elde etti.

📌Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz piste çıkacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang mücadele edecek.

📌Kayakla atlama branşında Türkiye, ilk kez iki sporcu ile temsil edilecek. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir madalya hedefiyle yarışacak.

📌Para kayak alp disiplininde ise Türkiye'yi Harun Mut temsil edecek.