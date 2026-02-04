Google Doodle’da 2026 Kış Olimpiyatları heyecanı: Türkiye hangi branşlarda yarışacak?
2026 Kış Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken organizasyon bu yıl İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek. 4 Şubat'ta başlayacak müsabakalar, 6 Şubat'taki resmi açılış töreniyle resmen start alacak ve 22 Şubat'ta sona erecek Google da oyunların başlangıcını curling temalı özel Doodle ile kutladı. Türkiye ise kısa kulvar sürat pateni, kayak ve para kayak branşlarında toplam 9 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.
