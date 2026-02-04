PODCAST CANLI YAYIN

Google Doodle’da 2026 Kış Olimpiyatları heyecanı: Türkiye hangi branşlarda yarışacak?

2026 Kış Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken organizasyon bu yıl İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek. 4 Şubat'ta başlayacak müsabakalar, 6 Şubat'taki resmi açılış töreniyle resmen start alacak ve 22 Şubat'ta sona erecek Google da oyunların başlangıcını curling temalı özel Doodle ile kutladı. Türkiye ise kısa kulvar sürat pateni, kayak ve para kayak branşlarında toplam 9 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Kış sporlarının en prestijli organizasyonu olan Kış Olimpiyat Oyunları için heyecan doruğa ulaştı. Bu yıl 25'incisi düzenlenecek organizasyon yaklaşırken, Google da hazırladığı özel Doodle ile oyunların başlangıcını kutladı. İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek oyunlarda Türk sporcular da madalya mücadelesi verecek.

GOOGLE'DAN 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NA ÖZEL DOODLE

Özel gün ve etkinlikler için hazırladığı Doodle tasarımlarıyla bilinen Google, bu kez 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nı ana sayfasına taşıdı. Şirket, kullanıcılarına oyunları hatırlatmak amacıyla curling sporunu konu alan animasyon bir Doodle tasarımı yayınladı.

İtalya'da düzenlenecek organizasyonda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu yer alacak.Sporcular, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında toplam 195 madalya için yarışacak.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Oyunlar, resmi açılış töreninden iki gün önce başlayacak. İlk müsabakalar, 4 Şubat'ta Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling karşılaşmalarıyla start alacak.

Kış Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından yapılacak kapanış töreni ile sona erecek.

Milano-Cortina 2026 organizasyonunda sporcuların yüzde 47'sini kadınlar oluşturacak. Ayrıca skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpiyat programında yer alacak.

HANGİ BRANŞLARDA YARIŞLAR YAPILACAK?

2026 Kış Olimpiyatları'nda şu branşlarda yarışmalar düzenlenecek:

Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh).

İTALYA'DA HANGİ ŞEHİR HANGİ BRANŞA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK?

Milano'da artistik buz pateni, sürat pateni, kısa kulvar sürat pateni ve buz hokeyi müsabakaları düzenlenecek.

Cortina d'Ampezzo'da kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışları yapılacak.

Trentino bölgesindeki Val di Fiemme Vadisi, kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

Biatlon yarışları Anterselva'da, erkekler alp disiplini ve ilk kez olimpiyat programına giren dağ kayağı yarışları Bormio'daki Stelvio Pisti'nde gerçekleştirilecek. Serbest stil kayak ve snowboard müsabakaları ise Livigno'da yapılacak.

TÜRKİYE HANGİ SPORCULARLA KATILACAK?

Türkiye 2026 Kış Olimpiyatları'na toplam 9 sporcu ile katılacak. Milli sporcular, buz pateni, kayak ve para kayak branşlarında madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs yarışacak. Türkiye, bu branşta olimpiyat tarihinde ilk kez iki sporcu ile kota elde etti.

📌Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz piste çıkacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang mücadele edecek.

📌Kayakla atlama branşında Türkiye, ilk kez iki sporcu ile temsil edilecek. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir madalya hedefiyle yarışacak.

📌Para kayak alp disiplininde ise Türkiye'yi Harun Mut temsil edecek.

2026 Kış Olimpiyat Oyunları, hem yeni branşları hem de geniş katılımıyla kış sporları dünyasında önemli bir organizasyon olarak öne çıkacak. Milano ve Cortina'da düzenlenecek oyunlar, sporcular kadar izleyiciler için de unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor.