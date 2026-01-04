takvim-logo

2026 IMEI kayıt süresi: Yurt dışı cep telefonları ne zaman açılır?

Yurt dışı cep telefonlarının IMEI kayıt süresinin yıl başında sıfırlanıp sıfırlanmadığı 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle cihazlarını açan bazı kullanıcıların "Servis Yok" uyarısıyla karşılaşması, "IMEI kaydı sıfırlanmadı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. 2025 yılında 120 günlük kullanım süresini doldurarak kapanan bir cihaz 2026 yılı içinde yeniden 120 günlük kullanım hakkı kazanıyor. Açılma zamanı ise her kullanıcı için farklılık gösterebiliyor.

BTK'nın uygulamasına göre, yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kullanılan mobil cihazlara tanınan 120 günlük kullanım hakkı, takvim yılı esas alınarak veriliyor. Bu kapsamda bir cihazın kayıtlı olup olmamasından bağımsız şekilde kullanım süresi her yıl 1 Ocak itibarıyla sistemsel olarak yenileniyor.

Ancak bu yenilenme, tüm telefonların gece yarısı anında şebekeye açılacağı anlamına gelmiyor.

Telefonlar Neden 1 Ocak'ta Açılmadı?

IMEI kullanım süresinin yenilenmesi teknik olarak yılın ilk günü başlasa da, BTK ile GSM operatörleri arasındaki veri güncelleme süreci zamana yayılıyor. Milyonlarca cihazın durumunun eş zamanlı olarak güncellenmesi nedeniyle, hatların yeniden aktif hale gelmesi genellikle 1 Ocak ile 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Açılma zamanı ise her kullanıcı için farklılık gösterebiliyor.

IMEI Kaydı Yaptırmak Zorunlu mu?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kalıcı olarak kullanılabilmesi için IMEI numarasının BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne (MCKS) kaydedilmesi gerekiyor. Kayıt işlemi, cihaza ait IMEI numarası ile birlikte, son üç yıl içinde başka bir cihaz kaydı yapılmamış pasaport üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor ve yurt dışından getirilen cihazlar için 120 gün içinde kayıt zorunluluğu bulunuyor.

2026 IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu

Yurt dışı telefonunu Türkiye'de sürekli kullanmak isteyenler için IMEI kayıt harcı da 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Yeniden değerleme oranı doğrultusunda belirlenen yeni ücret 54.258 TL oldu.

Harç bedelinin ödenmesinin ardından kayıt işlemi tamamlanabiliyor.