2026 IMEI kayıt süresi: Yurt dışı cep telefonları ne zaman açılır?
Yurt dışı cep telefonlarının IMEI kayıt süresinin yıl başında sıfırlanıp sıfırlanmadığı 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle cihazlarını açan bazı kullanıcıların "Servis Yok" uyarısıyla karşılaşması, "IMEI kaydı sıfırlanmadı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. 2025 yılında 120 günlük kullanım süresini doldurarak kapanan bir cihaz 2026 yılı içinde yeniden 120 günlük kullanım hakkı kazanıyor. Açılma zamanı ise her kullanıcı için farklılık gösterebiliyor.