2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü donanma listesiyle gündemde. Askeri güç verilerini titizlikle analiz eden kuruluş, ülkelerin deniz kuvvetlerini çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirerek güncel sıralamasını kamuoyuna sundu. Türkiye'nin bu listeye dahil olan sıralaması ise ilgiyle karşılandı.