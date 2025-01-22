2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü donanma listesiyle gündemde. Askeri güç verilerini titizlikle analiz eden kuruluş, ülkelerin deniz kuvvetlerini çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirerek güncel sıralamasını kamuoyuna sundu. Türkiye'nin bu listeye dahil olan sıralaması ise ilgiyle karşılandı.
Liste Hangi Kriterlere Göre Hazırlandı?
Deniz kuvvetlerinin gücünü ölçen bu kapsamlı analiz, birden fazla faktörü dikkate aldı:
Donanmanın büyüklüğü: Toplam gemi sayısı ve gemi çeşitliliği
Teknolojik yenilik: Modern gemi tasarımları ve donanım kabiliyetleri
Operasyonel kapasite: Donanmanın hareket kabiliyeti ve operasyonel başarısı
Lojistik destek: Askeri gemilerin sürdürülebilirliğini sağlayan altyapılar
Stratejik konuşlanma: Donanmanın bölgesel ve küresel etki alanı
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2025 LİSTESİ
İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?
11. Myanmar
12. Güney Kore
13. Kuzey Kore
14. İtalya
15. Portekiz
16. Yunanistan
17. TÜRKİYE
18. Birleşik Arap Emirlikleri
19. Meksika
20. Japonya
21. İspanya
22. Mısır
23. Nijerya
24. Şili
25. Fransa
26. Kuveyt
27. Pakistan
28. Bangladeş
29. Katar
30. Filipinler
31. Fas
32. Cezayir
33. Vietnam
34. Birleşik Krallık
35. İran
36. Malezya
37. Honduras
38. Tayvan
39. Ukrayna
40. Kanada
41. Paraguay
42. Peru
43. Irak
44. Bolivya
45. Bahreyn
46. Brezilya
47. Lübnan
48. Hollanda
49. İsrail
50. Polonya
51. Almanya
52. Tunus
53. Kamerun
54. Danimarka
55. Singapur
56. Güney Afrika
57. Arjantin
58. Avustralya
59. Norveç
60. Azerbaycan
61. Bulgaristan
62. Laos
63. Dominik Cumhuriyeti
64. Venezüella
65. Mozambik
66. Yemen
67. Suudi Arabistan
68. Angola
69. Hırvatistan
70. Ekvador
71. Panama
72. Gana
73. Ürdün
74. Suriye
75. Kazakistan
76. Guatemala
77. Eritre
78. Kenya
79. Nikaragua
80. Umman
81. Kamboçya
82. Romanya
83. Sırbistan
84. Arnavutluk
85. Küba
86. Georgia
87. Letonya
88. Surinam
89. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
90. Türkmenistan
91. Namibya
92. El Salvador
93. Litvanya
94. Karadağ
95. Uruguay
96. Tanzanya
97. Somali
98. Belçika
99. Beliz
100. Estonya
101. İrlanda
102. Yeni Zelanda
103. Sierra Leone
104. Madagaskar
105. Moritanya
106. Sudan
107. Gabon
108. Libya
109. Liberya
110. Kongo Cumhuriyeti
111. Senegal
112. Fildişi Sahili
113. Benin
114. Slovenya
115. Bosna-Hersek
116. İzlanda
117. Uganda
118. Afganistan
119. Ermenistan
120. Avusturya
121. Beyaz Rusya
122. Butan
123. Botsvana
124. Burkina Faso
125. Orta Afrika Cumhuriyeti
126. Çad
127. Çekya
128. Etiyopya
129. Macaristan
130. Kosova
131. Kırgızistan
132. Lüksemburg
133. Mali
134. Moldova
135. Moğolistan
136. Nepal
137. Nijer
138. Kuzey Makedonya
139. Slovakya
140. Güney Sudan
141. İsviçre
142. Tacikistan
143. Özbekistan
144. Zambiya
145. Zimbabve
(Fotoğraflar Global Firepower sitesinden alınmıştır.)
Yükselen Güçler ve Değişen Dengeler
Global Firepower, dünya genelindeki deniz kuvvetlerini değerlendirdiği 2025 yılına ait yeni sıralamasını yayımladı. Liste, küresel güçlerin denizcilik alanındaki konumlarını gözler önüne sererken, bazı ülkelerin yükselişi dikkatleri üzerine çekti.
Büyük Güçler Zirveyi Bırakmıyor
Denizcilik alanındaki geleneksel liderler, listenin üst sıralarındaki yerlerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya, kapsamlı donanma kapasiteleri ve küresel operasyonel etkileriyle zirvede yer aldı. Özellikle Çin, gemi sayısı ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.
Türkiye ve Bölgesel Güçler
Listeye göre Türkiye, bölgesel güçler arasında 17. sırada yer alarak önemli bir konumda bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri son yıllarda geliştirdiği milli savunma sanayi projeleri, insansız deniz araçları ve modern gemileriyle sıralamada kendine yer buldu. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki stratejik konumu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki önemini artırıyor.