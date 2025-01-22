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2025'in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli Global Firepower internet sitesi 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirleyen yeni listesini yayımladı. Daha önce kara ve hava kuvvetlerine dair değerlendirmeleriyle dikkat çeken platform bu kez ülkelerin donanma güçlerini birçok farklı kriter doğrultusunda analiz ederek sıraladı. Türkiye'nin bu liste içerisindeki yeri ise gözlerden kaçmadı. İşte dünyanın en güçlü donanmaları...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 12:15
2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, 2025 yılına ait en güçlü donanma listesiyle gündemde. Askeri güç verilerini titizlikle analiz eden kuruluş, ülkelerin deniz kuvvetlerini çeşitli kriterler doğrultusunda değerlendirerek güncel sıralamasını kamuoyuna sundu. Türkiye'nin bu listeye dahil olan sıralaması ise ilgiyle karşılandı.

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Liste Hangi Kriterlere Göre Hazırlandı?

Deniz kuvvetlerinin gücünü ölçen bu kapsamlı analiz, birden fazla faktörü dikkate aldı:

Donanmanın büyüklüğü: Toplam gemi sayısı ve gemi çeşitliliği
Teknolojik yenilik: Modern gemi tasarımları ve donanım kabiliyetleri
Operasyonel kapasite: Donanmanın hareket kabiliyeti ve operasyonel başarısı
Lojistik destek: Askeri gemilerin sürdürülebilirliğini sağlayan altyapılar
Stratejik konuşlanma: Donanmanın bölgesel ve küresel etki alanı

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2025 LİSTESİ

İLK 10'DA HANGİ ÜLKELER VAR?

  1. Çin
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Rusya
  4. Endonezya
  5. İsveç
  6. Hindistan
  7. Tayland
  8. Sri Lanka
  9. Finlandiya
  10. Kolombiya

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

11. Myanmar

12. Güney Kore

13. Kuzey Kore

14. İtalya

15. Portekiz

16. Yunanistan

17. TÜRKİYE

18. Birleşik Arap Emirlikleri

19. Meksika

20. Japonya

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

21. İspanya

22. Mısır

23. Nijerya

24. Şili

25. Fransa

26. Kuveyt

27. Pakistan

28. Bangladeş

29. Katar

30. Filipinler

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

31. Fas

32. Cezayir

33. Vietnam

34. Birleşik Krallık

35. İran

36. Malezya

37. Honduras

38. Tayvan

39. Ukrayna

40. Kanada

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

41. Paraguay

42. Peru

43. Irak

44. Bolivya

45. Bahreyn

46. Brezilya

47. Lübnan

48. Hollanda

49. İsrail

50. Polonya

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

51. Almanya

52. Tunus

53. Kamerun

54. Danimarka

55. Singapur

56. Güney Afrika

57. Arjantin

58. Avustralya

59. Norveç

60. Azerbaycan

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

61. Bulgaristan

62. Laos

63. Dominik Cumhuriyeti

64. Venezüella

65. Mozambik

66. Yemen

67. Suudi Arabistan

68. Angola

69. Hırvatistan

70. Ekvador

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

71. Panama

72. Gana

73. Ürdün

74. Suriye

75. Kazakistan

76. Guatemala

77. Eritre

78. Kenya

79. Nikaragua

80. Umman

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

81. Kamboçya

82. Romanya

83. Sırbistan

84. Arnavutluk

85. Küba

86. Georgia

87. Letonya

88. Surinam

89. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

90. Türkmenistan

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

91. Namibya

92. El Salvador

93. Litvanya

94. Karadağ

95. Uruguay

96. Tanzanya

97. Somali

98. Belçika

99. Beliz

100. Estonya

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

101. İrlanda

102. Yeni Zelanda

103. Sierra Leone

104. Madagaskar

105. Moritanya

106. Sudan

107. Gabon

108. Libya

109. Liberya

110. Kongo Cumhuriyeti

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

111. Senegal

112. Fildişi Sahili

113. Benin

114. Slovenya

115. Bosna-Hersek

116. İzlanda

117. Uganda

118. Afganistan

119. Ermenistan

120. Avusturya

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

121. Beyaz Rusya

122. Butan

123. Botsvana

124. Burkina Faso

125. Orta Afrika Cumhuriyeti

126. Çad

127. Çekya

128. Etiyopya

129. Macaristan

130. Kosova

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

131. Kırgızistan

132. Lüksemburg

133. Mali

134. Moldova

135. Moğolistan

136. Nepal

137. Nijer

138. Kuzey Makedonya

139. Slovakya

140. Güney Sudan

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

141. İsviçre

142. Tacikistan

143. Özbekistan

144. Zambiya

145. Zimbabve

(Fotoğraflar Global Firepower sitesinden alınmıştır.)

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Yükselen Güçler ve Değişen Dengeler

Global Firepower, dünya genelindeki deniz kuvvetlerini değerlendirdiği 2025 yılına ait yeni sıralamasını yayımladı. Liste, küresel güçlerin denizcilik alanındaki konumlarını gözler önüne sererken, bazı ülkelerin yükselişi dikkatleri üzerine çekti.

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri a��ıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Büyük Güçler Zirveyi Bırakmıyor

Denizcilik alanındaki geleneksel liderler, listenin üst sıralarındaki yerlerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya, kapsamlı donanma kapasiteleri ve küresel operasyonel etkileriyle zirvede yer aldı. Özellikle Çin, gemi sayısı ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.

2025’in en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı: 145 ülke arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ve Bölgesel Güçler

Listeye göre Türkiye, bölgesel güçler arasında 17. sırada yer alarak önemli bir konumda bulunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri son yıllarda geliştirdiği milli savunma sanayi projeleri, insansız deniz araçları ve modern gemileriyle sıralamada kendine yer buldu. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'deki stratejik konumu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki önemini artırıyor.