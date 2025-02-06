2025 Şubat dolunayı ne zaman? Aslan Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, İkizler, Balık...

2025 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri, 12 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay olacak. Astrologlara göre bu güçlü enerji, bireysel özgüven, liderlik ve yaratıcılık konularını ön plana çıkarırken, aynı zamanda hayatımızda netleşmesi gereken konulara ışık tutacak.
Dolunayın Genel Etkileri
Dolunay zamanları tamamlanma, farkındalık ve içgörü süreçlerini beraberinde getirir. Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, bireysel özgüveni artıran, kendini ifade etmeye teşvik eden bir enerjiyi açığa çıkaracak. Ancak Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik değişimlerin ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini de unutmamak gerekir.
Bu süreçte özellikle ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefler ile ilgili konular ön plana çıkacak. Risk almak, cesur adımlar atmak ve geçmişi geride bırakmak isteyenler için önemli bir fırsat olacak.
Burçlara Etkileri
Koç 🔥
İçsel farkındalık ve bireysel gelişim ön planda. Toplumsal sorumluluklarınızla kişisel hedefleriniz arasında denge kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz.
Boğa 🌿
İlişkiler ve duygusal bağlar sorgulanıyor. Aşk hayatınızda veya yaratıcı projelerinizde yeni bir perspektif kazanabilirsiniz.
İkizler 🌬️
İş ve günlük düzeninizde değişiklikler kapıda. Daha fazla sorumluluk alabilir ve uzun vadeli projelere odaklanabilirsiniz.
Yengeç 🌊
Romantizm ve yaratıcılık ön planda. Hobilerinize zaman ayırarak kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
Aslan 🦁
Kendinizi yeniden keşfetme zamanı! Kariyeriniz ve toplum içindeki yerinizle ilgili cesur kararlar alabilirsiniz.
Başak 🌾
Geçmişle yüzleşme ve içsel dönüşüm dönemi. Eski kalıplardan kurtularak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.
Terazi ⚖️
Sosyal çevreniz ve dostluklarınız önem kazanıyor. İlişkilerinizi gözden geçirerek hayatınıza kimleri dahil edeceğinizi belirleyebilirsiniz.
Akrep 🦂
Kariyerinizde büyük değişimler olabilir. İş ve özel hayat dengenizi kurmanız gerekebilir.
Yay 🏹
Eğitim ve seyahat fırsatları gündemde. Yeni deneyimlere açık olup farklı bakış açıları geliştirebilirsiniz.
Oğlak 🏔️
Finansal konularda dikkatli olmalısınız. Yatırımlarınızı gözden geçirerek maddi durumunuzu daha sağlam bir hale getirebilirsiniz.
Kova 💡
Kişisel ilişkilerinizde denge kurmanız gerekiyor. Sevdiğiniz insanlarla iletişiminizi güçlendirmeye odaklanabilirsiniz.
Balık 🌊
Günlük rutinleriniz ve sağlığınız önem kazanıyor. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinerek kendinize iyi bakabilirsiniz.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)