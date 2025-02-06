2025 Şubat dolunayı ne zaman? Aslan Dolunayı hangi burçları etkileyecek? Yay, İkizler, Balık...

2025 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri, 12 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Dolunay olacak. Astrologlara göre bu güçlü enerji, bireysel özgüven, liderlik ve yaratıcılık konularını ön plana çıkarırken, aynı zamanda hayatımızda netleşmesi gereken konulara ışık tutacak.

Dolunayın Genel Etkileri

Dolunay zamanları tamamlanma, farkındalık ve içgörü süreçlerini beraberinde getirir. Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, bireysel özgüveni artıran, kendini ifade etmeye teşvik eden bir enerjiyi açığa çıkaracak. Ancak Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik değişimlerin ve sürpriz gelişmelerin yaşanabileceğini de unutmamak gerekir.

Bu süreçte özellikle ilişkiler, kariyer ve kişisel hedefler ile ilgili konular ön plana çıkacak. Risk almak, cesur adımlar atmak ve geçmişi geride bırakmak isteyenler için önemli bir fırsat olacak.