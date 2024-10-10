2025 global beslenme trendleri: Vegan, keto ve daha fazlası...

2025 yılına yaklaşırken beslenme alışkanlıklarımızda belirgin değişimler gözlemleniyor. Sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik temaları etrafında şekillenen bu trendler toplumun gıda tercihlerinde yeni bir yön belirliyor. İşte 2025 yılında öne çıkması beklenen beslenme trendleri...

Vegan beslenme Veganizm hem etik hem de sağlık nedenleriyle hızla popülerlik kazanıyor. Bitki bazlı diyetlerin çevresel etkileri ve sağlık faydaları hakkında artan farkındalık vegan ürünlerin market raflarında daha fazla yer almasına yol açıyor. Yeni alternatifler ve yaratıcı tarifler vegan beslenmeyi daha çekici hale getiriyor.