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2024'ün yükselişe geçen tırnak trendi: Dirty Martini

Sonbaharın en gözde tırnak trendi "Dirty Martini" zeytin yeşili tonları ve martini bardağı temalı tasarımlarla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Ünlülerin tercihi haline gelen bu stil minimalizmi ve sıcak toprak tonlarını bir araya getiriyor. İşte trende dair ilham veren detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:29 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 13:29
2024’ün yükselişe geçen tırnak trendi: Dirty Martini

Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar mevsimine geçiş yaptık. Moda dünyasında koyu ve sıcak tonların öne çıkmasıyla beraber tırnak sanatlarında da bu trendin izleri görülmeye başladı. Minimalist tasarımların hâlâ popülerliğini koruduğu bu dönemde toprak tonlarına olan ilgi yeniden artıyor.

2024’ün yükselişe geçen tırnak trendi: Dirty Martini

Yeşilin en ilham verici tonları

Sosyal medyada "Dirty Martini" adıyla anılan bu tırnak trendi özellikle zeytin yeşili tonları ve martini bardağı temalı tasarımlarla dikkat çekiyor. Zeytin yeşili sonbaharın ruhunu yansıtan sıcak bir renk olarak öne çıkıyor.

2024’ün yükselişe geçen tırnak trendi: Dirty Martini

Ünlü isimlerin tercihi

Yıldızların manikürcüsü Tom Bachlik yakın zamanda Selena Gomez'in tırnaklarını zeytin yeşili bir renge boyadı. Bu da trendin ne kadar popüler olduğunu gözler önüne seriyor. En basit haliyle zeytin yeşili bir oje tercih ederek bu trende katılabilirsiniz.

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